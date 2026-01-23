發錢了！年終獎金怎翻倍？2026「最強攻略」看這篇
財經中心／師瑞德報導
看到獎金入帳那刻，你是先想到換手機、吃大餐，還是盤算著如何讓這筆錢翻倍？2026年的開春對全台上班族來說特別有感，這場被戲稱為15年來最強的「紅包雨」終於落下。但現實很骨感，在萬物齊漲的通膨時代，如果不做任何規劃，這筆獎金很可能只是在你的帳戶裡「路過」，轉眼就變成春節期間的消費性紅包消失無蹤。
理財專家提醒，年終獎金不僅是辛勞一年的回饋，更是啟動複利效應的最佳種子。與其跟著大家盲目消費，不如趁現在釐清2026年的獲利邏輯，讓每一分錢都成為幫你賺錢的兵馬，開啟屬於你的財富主角模式。
1111人力銀行：金融業平均1.97個月蟬聯發錢王
根據1111人力銀行2026年最新調查，今年台灣企業發放年終的氣氛顯得格外熱烈，平均發放1.58個月，寫下15年來的新高紀錄。在缺工壓力與獲利創高的雙重驅動下，金融保險業以平均1.97個月的表現傲視群倫，不僅反映出金控產業去年獲利大爆發的榮景，也成為各界最嚮往的幸福企業。
建築營造與電子科技業則分別以1.79個月與1.73個月位居二、三名。調查發現，超過6成企業坦言年終獎金是留才的關鍵手段，在人才爭奪戰白熱化的今天，年終多寡已成為衡量企業競爭力的重要指標，也為2026年的投資市場注入了強大的資金活水。
台北富邦銀行：美國期中選舉前的避險劇本
對於這筆創紀錄的獎金該往哪裡擺，台北富邦銀行專家團隊建議維持「股優於債、債優於現金」的基調。由於2026年全球經濟雖溫和成長，但11月即將迎來美國期中選舉，市場情緒勢必會隨著選情波動。因此，北富銀建議在大選震盪期前，投資人可將股債比微調至55比45的配置，並適度納入黃金作為避險資產，以對抗可能的市場震盪。在股市選擇上，美股因AI應用擴散仍具優勢，但台灣、韓國、越南等新興亞洲市場則具備估值合理的成長潛力。對於不同族群，小資族應先預留預備金再配置定期定額，而退休族則應運用高齡信託與還本型保單，確保每個月都有穩定的金流收入。
元大金控：兆元基石0050與數位工具的終極成長術
身為國內金融理財龍頭，元大金控集團在2026年為投資人量身打造了全方位的資產放大方案，篇幅與廣度皆居業界之冠。元大投信特別強調，上班族應善用「時間乘以市值」的威力，尤其是旗下最具指標性的元大台灣50（0050）規模在去年底正式衝破兆元大關，再次寫下台灣ETF市場的歷史新頁。這不僅代表0050是國人存股的首選基石，更顯示在大者恆大的趨勢下，長期持有的投資人能共享更佳的複利成果。
為了提升操作效率，元大證券「投資先生APP」推出多項自動化功能，投資人只需透過「股息再投入」設定，就能讓資產自動化滾動，或是運用智能條件單在春節休假期間嚴守交易紀律。對於追求穩定收益的民眾，元大銀行祭出數位存款帳戶加碼，新戶可享有最高3%活儲優利，以及每月高達99次的跨行提轉免手續費優惠，讓每一分等待進場的閒置資金都能有效累積利息。
此外，元大人壽建議掌握「年終三分法」，將一部分資金配置在如「元傳鑫美元利率變動型終身壽險」等主流幣別產品，同時發揮保障與資產累積功能。若有短期資金靈活運用的需求，元大證金則提供利率不到2.5%的基金線上借款服務，透過「iMoney App」即可自動試算最低成本組合。甚至在春節假期間，元大期貨也維持24小時服務不打烊，鼓勵交易人參與全球市場掌握國際行情，並有機會獲得黃金紀念牌等回饋。元大金控透過這一系列的數位金融鏈結，確保您的年終獎金不論在任何理財情境下，都能發揮最大的綜效。
