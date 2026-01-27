發錢了！政院拍板「這族群」津貼調高至1萬元 約53萬人可領到錢

生活中心／李紹宏報導

行政院於近日拍板通過《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案！考量物價飛漲及基本生活需求，農業部規劃將老農津貼由現行的8110元調升至1萬元，並同步大幅放寬「排富門檻」，刪除自住屋扣除額上限，預計將有超過53萬名老農實質受益。

老農津貼擬將調高至10000元。（示意圖／資料照）

據農業部官網指出，本次修法並非單純加錢，更針對調整機制與排富標準進行全面改進，3個核心重點如下：

【老農津貼額度有感升級】

每個月發放金額：從8110元調高至10000元。

增「抗通膨」條款：原本每4年隨CPI（消費者物價指數）調整一次，未來若定期調整後2年內CPI累計成長達3％，即啟動調整程序，確保購買力不被物價吞噬。

【排富門檻大幅放寬（13年來首度調整）】

所得限制： 個人非農業所得門檻由50萬元調高至60萬元。

財產限制： 個人土地及房屋價值門檻由500萬元調高至1025萬元。

維護居住正義： 刪除「唯一自住房屋」扣除額上限。過去老農可能因自有房屋現值調升而失去資格，未來只要是唯一自住，將不再受此限。

【建立「隨時連動」機制】

未來排富標準將不再「一成不變」，而是每4年依CPI及公告土地現值同步檢討，讓制度能跟上經濟環境。

此波農業津貼調整，預估將有53萬名老農受惠。（示意圖／資料照）

農業部進一步說明，本次老農津貼暫行條例第2條、第4條及第7條修正草案，重點包括：一、配合行政院組織調整，修正中央主管機關名稱；二、明定老農津貼發放額度調整至每月1萬元，並建立定期調整後2年的檢討機制，適時反映物價及生活成本變動，相關新增經費由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制；三、明定修正條文公布後，第4條施行日期由行政院定之。

農業部期盼，透過本次修法，能在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。

行政院長卓榮泰也表示，為落實老年農民權益保障，促請農業部加強與立法院朝野黨團之溝通協調，務求儘速完成法制程序。由於後續津貼調整涉及預算追加，須待總預算案通過後始可執行，這部分亟需立法院的大力襄助，才能讓老農有最實質且必要的溫暖照顧。

