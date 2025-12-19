EBC東森新聞

發錢了！一早入帳2津貼「最高領1萬元」 月底前還有13筆

實習編輯 江子涵
勞動部勞工保險局今（19）日發放老農津貼及農民月退休儲金。（示意圖／東森新聞）
勞動部勞工保險局今（19）日發放老農津貼及農民月退休儲金。（示意圖／東森新聞）


勞動部勞工保險局今（19）日發放老農津貼及農民月退休儲金，符合資格者可確認是否有款項入帳，截至本月底前將陸續發放多達13筆津貼與年金補助。

老農津貼

根據勞動部公告，年滿65歲國民，在國內設有戶籍，符合請領資格之農、漁民自申請當月起按月發給，113年1月起全額為8,110元，半額為4,055元，發放至本人死亡當月止，每4年依消費者物價指數成長率調整發放金額，但成長率為零或負數時，不予調整。

農民月退休儲金

由農民與政府共同提繳農民退休儲金，以供農民未來退休養老使用，將來老農津貼及農民退休儲金即共同構成老年農民經濟安全保障制度，保障老年農民能與其他行業退休人員一樣享有適當之生活水準，農民依規定提繳後，政府將按月提繳相同金額存入農民的退休儲金個人專戶中，農退儲金之運用，不低於銀行二年定期存款利率計算之收益。農民年滿65歲得請領退休儲金專戶之本金及累積收益，依據年金生命表、平均餘命及利率等計算所得之金額，按月定期發給。對此今（2025）年滿65歲退休者，退休儲金加上老農津貼，每月可領超過1萬元的保障金。

12月各項給付入帳時間一次看

12月24日

廣告

國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付

12月30日

勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金

12月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

更多東森新聞報導
台灣高鐵「高速傳愛助學計畫」 元旦啟動助憨兒
村里廣播「狂循環播歌」 母崩潰：孩好不容易睡著
飯糰店老闆閃到腰！顧客推「1藥方」 一搜尋還真的有

其他人也在看

23歲上進女清潔員殞命10度招無魂　殯葬業：冤死怨氣重

23歲上進女清潔員殞命10度招無魂　殯葬業：冤死怨氣重

台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前131
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式　人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。

鏡報 ・ 1 天前185
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？

停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？

軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......

風傳媒 ・ 1 天前139
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標

高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......

風傳媒 ・ 1 天前35
台灣「霸王餐網美」美國翻車　開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴

台灣「霸王餐網美」美國翻車　開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴

一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前16
愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"

愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"

中部中心／黃毓倫、林進龍　台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹　開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」　移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級　財損難追回

民視影音 ・ 1 天前15
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身　顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身　顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」

鏡新聞 ・ 1 天前21
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀

冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀

社會中心／王毓珺　吳培嘉　新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班　車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮

民視影音 ・ 19 小時前7
「生理食鹽水治癌」害死病患　名醫李光輝遭判刑1.5年

「生理食鹽水治癌」害死病患　名醫李光輝遭判刑1.5年

高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。

中天新聞網 ・ 20 小時前7
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」　逾30萬青年受惠

三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」　逾30萬青年受惠

成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
光速回歸！內政部「批准復職」　高虹安明重返新竹市府上班

光速回歸！內政部「批准復職」　高虹安明重返新竹市府上班

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...

FTNN新聞網 ・ 1 天前4
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村

台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村

大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。

自由時報 ・ 12 小時前1
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭　江和樹報警提告｜#鏡新聞

男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭　江和樹報警提告｜#鏡新聞

台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。

鏡新聞 ・ 17 小時前1
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣

放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣

地方中心／周秉瑜　桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌　鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇

民視影音 ・ 1 天前1
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！

2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！

年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！

Yahoo夯好物 ・ 1 年前發起對話
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光　上路1分鐘收魂女清潔員

2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光　上路1分鐘收魂女清潔員

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!

精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!

精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑

東森新聞影音 ・ 15 小時前發起對話
香酥鴨名店老闆醉撞女清潔員　媽淚「女兒四分五裂」：為何奪走她幸福

香酥鴨名店老闆醉撞女清潔員　媽淚「女兒四分五裂」：為何奪走她幸福

台南市安平區慶平路16日發生嚴重車禍，23歲女清潔員遭到鄭男酒駕撞死，家屬、男友悲痛欲絕。今（18）日重回現場招魂，陳女父母忍著白髮人送黑髮人的痛到場協助完成儀式，辛苦拉拔長大的乖巧女兒，遭酒駕鄭男撞得四分五裂，她說著說著忍不住落淚：「她跟她男朋友的幸福才開始3個月，然後就把她奪走了」。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前3
彰化火葬場爭議延燒！　反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員

彰化火葬場爭議延燒！　反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員

中部中心／李文華　彰化報導彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號　指控選址造假　（圖／民視新聞）指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」反火葬場協會指控　彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員　涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。控選址報告造假！　彰化反火葬場協會赴地檢申告（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：控選址報告造假！　彰化反火葬場協會赴地檢申告 更多民視新聞報導死者為大！高齡社會考驗殯葬量能　內政部：「這7縣市」管理績效優光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治

民視影音 ・ 18 小時前發起對話
22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸

22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸

民視新聞／綜合報導殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍　找到了！彰化芬園尋獲遺骸 更多民視新聞報導受不了良心譴責! 22歲男自首"2年前徒手勒斃女子棄屍山區"自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」

民視影音 ・ 1 天前發起對話