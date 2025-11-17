發錢了！普發1萬開放ATM領現 免跨行手續費
全民普發1萬元現金今(17)日凌晨0時起開放ATM領現，至明(115)年4月30日截止。財政部表示，符合領取資格的民眾，可攜帶全國任一金融機構、郵局的提款卡，到指定ATM機台操作，即可領取現金1萬元，全台超過8成的ATM都能領，跨行免收手續費，大家隨時都能就近方便領。⠀
財政部提醒，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領。未滿7歲可使用父母、監護人的提款卡代領；7歲至未滿13歲可使用父母、監護人的提款卡代領，或以孩童本人提款卡領取；13歲僅能使用孩童本人提款卡領取。
財政部提到，領取時請攜帶本人任一金融機構或郵局的提款卡、身分證或居留證號、健保卡號；代領則需要父母或監護人任一金融機構或郵局的提款卡及身分證號，加上孩童的健保卡號。
⠀⠀
財政部表示，全台16家指定金融機構、郵局貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台均可領取，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。
財政部提及，只要到指定ATM機台插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」、輸入提款卡密碼、輸入身分證或居留證號、健保卡號，交易成功後，就能領到1萬元。因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作。如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。
