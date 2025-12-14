發錢了！「一次給5個月」近10萬現金入帳 還有16筆津貼發到月底

生活中心／林昀萱報導

12月15日發放是國民年金保險喪葬給付。（資料照）

勞動部勞工保險局行事曆顯示，12月共發放多筆款項，今（15）日是國民年金保險喪葬給付預定入帳日，之後還有16筆款項一路發到月底，符合資格者記得刷存摺確認。

國民年金保險喪葬給付今日發放，一次發給5個月給付，也就是9萬8805元。只要是在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，就由「支出殯葬費的人」請領喪葬給付。若是在「國保退保期間」或「65歲以後」死亡的人，由於死亡時不是國保被保險人，因此不能請領國保的喪葬給付。

被保險人死亡時的國民年金月投保金額計算，一次發給5個月給付，2023年1月起月投保金額為1萬9761元，國保喪葬給付一次發9萬8805元（1萬9761元×5個月）。國民年金保險喪葬給付設有5年的請求權時效，必須在被保險人死亡次日起的5年內提出申請，若超過期限才提出申請，勞保局將不予給付。

◆12/15

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

◆12/18

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆12/19

農民月退休儲金入帳日

老農津貼入帳日

◆12/24

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆12/30

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

◆12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

