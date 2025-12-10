發錢了！每人「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包

政治中心／陳慈鈴報導

竹崎鄉民有福了，農曆年前有機會領到5000元紓困金。（示意圖／資料照）

7月丹娜絲颱風來襲，重創台灣中南部，像是位於台南南鯤鯓代天府前一座超過40年的牌樓發生倒塌，另外在新營太子宮的三太子神像，同一天也斷成二截。其中嘉義縣竹崎鄉也發生災損，鄉民屋頂直接被吹毀。對此，鄉長曾亮哲今（10）日宣布，將發放5000元紓困金，協助鄉親災後紓困。

竹崎鄉公所表示，7月受到丹娜絲颱風、西南氣流豪雨的影響，竹崎受災嚴重，有鑑於多個鄉鎮市已經決定發放紓困金，評估鄉內財政後，將針對設籍於竹崎鄉的民眾，每人發放5000元紓困金。

廣告 廣告

竹崎鄉今日召開鄉民代表會，公所與代表會達成共識。鄉長曾亮哲說明，竹崎鄉公所歷年來在嘉義縣年度開源節流考核，都名列前茅，經財政整體盤點，在不影響例行業務的前提下，決定每人發放5000元紓困金，預計3萬2000人受惠，總發放金額超過1億6000萬元。

竹崎鄉公所表示，後續作業流程會儘速辦理，預計在2026年1月提報至代表會審議，力拚農曆春節前通過並發放。一旦完成行政程序後，會對外正式公告。

更多三立新聞網報導

5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光

月底發錢了！一早6筆補助連發 「一次給5個月」近10萬現金入帳

一早醒來5筆錢連發！199萬人領錢「1.9萬元入帳」 明還有6筆接力發

普發一萬2類民眾率先入帳！今起開放查詢 財長：超過千萬人領到

