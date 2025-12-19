發錢了！農民月退休儲金、老農津貼今發放 最高領破1萬

勞動部勞工保險局今（19）日發放農民月退休儲金及老農津貼，符合資格的農民最高可領取8110元或4055元的津貼。

勞動部勞工保險局今日發放農民月退休儲金及老農津貼。（示意圖／中天新聞）

根據勞保局說明，老農津貼的發放對象為年滿65歲、在國內設有戶籍的國民，申領時需具備參加農保年資合計15年以上，即可領取全額津貼8110元。若是在103年7月17日前已參加農保且持續加保，申領時年資合計6個月以上但未滿15年者，則可領取半額津貼4055元。

農民月退休儲金由農民和政府共同提繳退休儲金，並在勞保局設立農民退休儲金個人專戶，提繳的本金及累積收益總金額將於農民年滿65歲時開放按月領回，若從110年開辦時每月提繳10％，至今年滿65歲退休者，加上老農津貼可月領破萬元。

根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，12月有多筆待發放的各項補助如下：

12/24

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳、國民年金保險原住民給付預定入帳、國民年金保險生育給付預定入帳

12/30

勞保年金給付預定入帳、災保年金給付預定入帳、災保失能照護補助預定入帳、勞退月退休金(首發案)預定入帳、

12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳、國民年金保險老年年金給付預定入帳、國民年金保險喪葬給付預定入帳、國民年金保險遺屬年金預定入帳、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳

