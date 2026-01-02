發錢了！「這地區」設籍3年每半年領900元 敬老、生育津貼同步加碼

生活中心／程正邦報導

屏東縣恆春鎮公所發錢搶人！設籍滿3年每半年領900元，年滿65歲每人發1000。（示意圖）

為了對抗少子化並鼓勵人口深耕在地，屏東縣恆春鎮公所宣布自 2026 年元旦起，大幅升級多項民生福利新制！其中最受矚目的便是全民普惠的「台電生活福利金」，凡設籍滿三年的鎮民，每年合計可領取 1800 元。此外，重陽敬老金發放對象也將擴大，生育津貼的申請年限更彈性放寬，展現出地方政府打造「幸福國境之南」的決心。

「台電生活金」年領1800元！申辦細節全攻略

這波政策最具感的莫過於「生活福利金」。自 2026 年起，只要在恆春鎮連續設籍滿三年（中途未遷出）的居民，每人每月可享 150 元補助。

* 核發方式： 採每半年發放一次，金額為 900 元。

* 撥款時間： 資格審查通過後，分別於每年 8 月及隔年 1 月入帳。

* 申請要領： 建議以「全戶」為單位集體申辦。需準備一個月內詳細記事之戶籍謄本或新版戶口名簿（若無法證明過去三年居住地，需補舊有手抄本戶籍紀錄）。

* 金融優惠： 建議使用恆春鎮農會帳戶，可免匯款手續費。

* 注意期限： 每年申請截止日為 12 月 15 日，逾期視同放棄。

長輩、新住民都有份！敬老金 1000 元門檻放寬

針對高齡族群的照顧，2026 年起也有重大進展。重陽敬老禮金將不再只限於「老鎮民」，發放範圍正式擴大：

* 新制對象： 針對 2015 年後才遷入恆春、且連續設籍滿三年的 65 歲以上長輩（含新住民長輩），每人發放 1000 元。

* 原有保障： 2014 年底前即設籍的老鎮民福利維持不變。

* 貼心申辦： 已登記且戶籍未變動者，次年免重複手續。不便前往者可備齊身分證、印章與農會存摺，委託他人代辦。

拚生育！津貼期限延長至一年 縣府加碼2.4萬營養費

恆春鎮公所對新生兒家庭的支援也更具彈性。生育津貼的孩次計算以「同一位母親」為基準，且兄姐須同樣設籍於恆春始得累計。

* 申辦放寬： 過去需在 6 個月內申請，現在若有正當理由並撰寫聲明書，最長可放寬至一年內辦理。

* 縣府疊加福利： 屏東縣政府同步推動育兒營養補助，針對 2025 年元旦後出生之嬰兒，每月補助 2000 元（共領 12 個月），等於每年可多領2.4萬元。

