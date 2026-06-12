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即時中心／徐子為報導



國民黨籍宜蘭縣頭城鎮長蔡文益今（12）天表示，為因應物價上揚，計劃將為所有設籍鎮民普發3000元，待7月代表會審議通過後執行，預計約有2.7萬人受惠，但遭部分地方人士質疑有「政策買票」之嫌。





蔡文益：全台多地也普發現金 跟選舉無關

《中央社》報導引述蔡文益說法，為因應物價與油價飆漲，考量鎮內基層民眾生活辛苦，經召開內部會議，決定苦民所苦，將施政剩餘款8000多萬元普發給鎮民，每人3000元。發放對象不設排富條款，希望藉此振興地方經濟，帶動民生消費。

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事實上，這並非蔡文益首次普發現金，2022年疫情期間他時任代理鎮長，當時他也曾普發2000元，當時鎮民代表就質疑，台灣正邁向與病毒共存階段，這時候廣發紓困，卻又無法詳細說明經費來源，是不是因為選舉快到，刻意釋放利多的消息，卻造成財政負擔。



由於今年底是九合一地方大選，而蔡文益已獲國民黨徵召、爭取鎮長連任，地方上質疑普發3000元有政策買票的質疑反對意見再起。對此，蔡回應，全台許多鄉鎮都有普發現金，此舉是將施政剩餘款還於民眾，提供小確幸，跟選舉無關。

快新聞／發錢了！「這地方」也打算普發3千元振興經濟 遭質疑政策買票

圖為頭城鎮公所外觀。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：快新聞／發錢了！「這地方」也打算普發3千元振興經濟 遭質疑政策買票

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