發錢了！「這地方」加碼普發2000元 重陽禮金也提高

嘉義縣民雄鄉代表會通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，規劃明（2026）年3月每人發放2000元。另外，重陽節禮金也由800元提高至1000元。





民雄鄉公所今（24）天表示，為有效照顧鄉民生計，使其加速恢復天災後正常生活秩序，代表會20日已審議通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」。



民雄鄉長林于玲表示，鄉民若於今年7月6日前已設籍民雄鄉，且今年7月31日前未將戶籍遷出民雄（不含於發放日前死亡者），公所將於明年3月底發放民生紓困金2000元，預算金額計1.4億元。



另外，代表會除通過民生紓困金自治條例，同時也修正民雄鄉重陽節敬老禮金發放自治條例第3條，每人發放金額由800元提高至1000元。



林于玲說，隨著物價上漲及生活需求變化，透過紓困金發放及重陽禮金的增加，更貼近鄉民的實際生活需要。





