發錢了！「這縣市」拍板普發現金6000元 預算送審時程曝光

普發現金1萬上（11）月開跑，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放5種管道，許多國人均已順利領取。對此，嘉義市政府為了振興經濟，今（8）日市務會議通過4項提案，當中包括市民每人加碼普發6000元現金，預計明（9）日提請議會審議。

嘉義市政府今日上午由市長黃敏惠主持市務會議，會中通過「振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，並將於12月9日提請嘉義市議會第6次臨時會追加（減）預算案進行審議。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

面對美國對等關稅及丹娜絲颱風等天然災害外部環境的衝擊，市府積極應變，除提出振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，亦提出「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

嘉義市政府通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，提案將送議會審查。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提到，嘉義市以服務業為主體，在過去三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前一年成長9.56%，持續創下歷史新高。

此次擴大加碼普發，黃敏惠指出「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注財源，達到良性循環的效果。

