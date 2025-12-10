發錢了！過年前可領「5000元」 領取條件一次看

嘉義縣竹崎鄉公所將在農曆春節前普發每位鄉民新台幣5000元的紓困金。（示意圖／東森新聞）





農曆春節將近，對許多家庭來說，年節前的開銷壓力不小。嘉義縣竹崎鄉公所今（10）日宣布一項令鄉民振奮的好消息，由於鄉內遭受丹娜絲颱風及0728豪雨的嚴重衝擊，鄉公所體恤鄉親生計受到影響，將在農曆春節前普發每位鄉民新台幣5000元的紓困金，以實際行動表達支持與協助。

嘉義縣竹崎鄉在經歷了丹娜絲颱風和0728豪雨的嚴重衝擊後，許多鄉親的生計受到影響。竹崎鄉公所深刻體會鄉親的困境，今日在鄉民代表會臨時會中，感謝陳宏吉主席及多位代表的積極關切下，鄉長曾亮哲當場做出允諾。

曾亮哲表示，鄉公所在財政穩固的基礎下，將發放每位鄉民新台幣5000元的紓困金，並規劃在明年春節前完成發放，希望讓每一位竹崎鄉民都能感受到公所的支持與實質的幫助，得以歡喜過年。

竹崎鄉公所表示，本次普發紓困金的決定，得益於鄉公所多年來在嘉義縣開源節流考核中名列前茅，使得鄉公所財務狀況一直保持穩健。鄉公所在經盤點確認後，本次普發金額將不影響既有的業務與運作情況下辦理。

鄉公所強調，普發金額確定為每位鄉民新台幣5000元。至於確切的發放規定及期程，鄉公所將會儘速完成後續的行政程序，並以正式公告的方式通知全體鄉親。請竹崎鄉親們密切留意公所的最新消息。

