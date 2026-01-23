發錢了「1縣市」明天普發現金5000元 新生兒也有份 領取懶人包一次看

實習記者藍子瑄／新竹報導

過年前最讓人期待的好消息來了，新竹市每人5000元消費金即將發放。新竹市政府宣布，「115年新竹市振興經濟消費金」發放作業已完成最後準備，預計自1月24日起正式啟動，每位市民可領取5000元現金，預估超過45萬人受惠。市府表示，盼以最直接、最有感的方式，減輕市民生活負擔，同時帶動地方消費。

發放準備就緒 提供多元領取管道

新竹市長高虹安15日出席記者會表示，此次消費金從制度設計、預算編列，到系統建置與人力整備皆已到位，確保發放作業順利進行。市府也規劃多元領取方式，讓不同族群都能依需求選擇最方便的管道。

新竹市普發5000元誰能領？資格一次看

一般市民方面，只要在2025年9月30日前設籍新竹市，且到2026年1月9日仍連續設籍未遷出，就符合領取資格。

新生兒也納入發放對象。凡於2025年8月1日至2026年7月31日出生的新生兒，皆可領取；若未能在2025年9月30日前完成設籍，只要父母其中一人符合領取資格，並於2026年9月30日前完成出生登記或初設戶籍，同樣可領取。

新竹市5000元消費金「領取方式懶人包」

方式一 自動匯款（免申請）

◆ 適用對象：

1. 已透過農會或郵局領取重陽敬老禮金，且有提供轉帳帳戶的長輩

2. 市府保護安置的兒童或少年

◆ 入帳時間：115年 1月21日

◆ 領取方式：5000元直接匯入原有帳戶，無須申請

方式二 實體現金領取

◆ 時間：115年 1月24日（六）8:00–16:00

◆ 地點：於學校、公共場所等處設置共361處發放所

◆ 注意事項：本人領取需攜帶身分證及印章；未成年者則由法定代理人代為領取，須攜帶法定代理人的身分證、印章，以及未成年人的身分證，或戶口名簿、戶籍謄本正本；受監護宣告者則由監護人領取，需攜帶監護人的身分證、印章，以及受監護宣告者的身分證。

民眾可至新竹市政府官網「發放消費金專區」、新竹通APP查詢發放所地點，或依「消費金領取通知單」地點前往。

方式三 數位申請匯款

◆ 申請期間：115年 1月30日至2月28日

◆ 申請管道：「新竹通APP」

優點：避開現場人潮，完成登記即可匯款入帳，可再享加碼100元優惠

方式四 新生兒也可領

◆ 適用對象：出生日期為 114年8月1日至115年7月31日，依規定完成設籍於新竹市的新生兒

◆ 領取方式：由法定代理人依上述方式（實體／數位）申請

◆ 最晚申請期限：115年9月30日

防詐騙提醒 官方管道一次看清

高虹安也提醒市民提高警覺，防範詐騙。除未成年子女可由法定代理人代領外，其餘情況一律不得代領，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料，「新竹通APP」是唯一官方數位申請管道。

新竹市府提醒，消費金僅能本人領取，「新竹通APP」為唯一官方數位申請管道，慎防詐騙。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）

產發處補充，市府已完成各發放所人員訓練，並設有1999及專線諮詢服務，同時將結合商圈、市場及新竹漁港直銷中心，推出加碼與促銷活動，鼓勵市民把消費金留在新竹，帶動在地產業發展。

