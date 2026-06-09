發錢了！1補助提高至15000元 可用到年底

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





為關心第一線計程車駕駛朋友辛勞，交通部長陳世凱宣布，因應近期國際油價受中東局勢影響上漲，交通部加碼9000元辦理計程車油價補助措施，從最高補助6000元提高至1萬5000元，可使用至今年12月31日止，盼減輕油價波動帶來的營運負擔。

陳世凱指出，近期受到中東局勢影響，國際油價持續波動，對每天上路營運的計程車駕駛朋友而言，加油成本增加是最直接的經營壓力。交通部了解基層駕駛朋友的辛苦，因此配合行政院穩定民生政策，加碼辦理計程車油價補助措施，希望在油價波動期間協助大家減輕負擔、安心營運。

廣告 廣告

陳世凱說明，原每車補助6000元，現再增加9000元，總補助額度提高至最高1萬5000元，補助方式維持每公升折抵5元不變，補助額度可使用至今年12月31日。已完成登記的計程車無須重新申請，新增補助額度將直接撥入，預計於6月16日前完成入帳；尚未登記的車輛，完成登記後即可取得最高1萬5,000元補助額度。

截至6月5日止，全國約9萬輛符合資格計程車中，已有72,725輛完成補助登記，登記率超過八成，這顯示補助措施確實符合駕駛朋友需求，也讓政府的支持能夠快速送達第一線。交通部也呼籲尚未完成登記的符合資格計程車駕駛朋友把握時機辦理登記，完成登記後即可取得最高1萬5000元油價補助額度，共同減輕油價波動帶來的營運負擔。

（封面圖／東森新聞）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



天降橫財前兆！ 「4生肖」正財狂飆 有望大賺一筆

iPhone 18、摺疊機助攻？ 大立光下半年展望 林恩平報喜了

個股：緯軟(4953)啟動品牌升級更名「緯致」，以AI、半導體作為雙軸成長動能