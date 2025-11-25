發錢了！1鄉鎮今領5千元補助 估1.2萬人受惠

新竹縣橫山鄉公所表示，將從今（25）日開始，連續三天在11村內發放5000元的生活補助金。（示意圖／翻攝自Pixabay）





受國際關稅政策及民生物價波動影響，新竹縣橫山鄉公所表示，將從今（25）日開始，連續三天在11村內發放5000元的生活補助金，此次預估約有1萬2000人受惠。公所提醒，符合資格的民眾須攜帶身分證、印章及相關文件，並依通知單至指定發放站領取。

在獲得橫山鄉民代表會支持下，橫山鄉公所表示，將發放5000元的生活補助金，且於今年8月4日（含當日出生新生兒）)設籍，並於發放當日未遷出橫山鄉之民眾，皆可領取。若未能於原定的 11月25日至27日至指定地點，也可改至鄉公所民政課辦理，時間為11月28日至12月2日的早上8時至下午17時止，逾時則不受理。

新竹縣橫山鄉公所生活補助金發放時間、地點一覽。（圖／翻攝自橫山鄉公所臉書）

而發放方式採「人」或「戶」為一個單位，若為個人領取，需持有身分證正本、印章，若採戶的方式辦理，則需攜帶個人的身分證正本、印章，以及全戶戶口名簿，或三個月內全戶戶籍謄本以供查驗。此外，若鄉民無法親自到場，也有不同戶間的全戶委託代領、個人委託代領等方式可以領取。

不過，橫山鄉公所也提醒，如果不符合資格，或以其他不法行為領取生活補助金，公所有權不予或停止發放，如果涉及到刑責，將會依法移送司法機關偵辦。

