發錢了！ 「1鄉鎮」擬普發3000元振興金 2.7萬人受惠

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宜蘭縣頭城鎮也將加入普發現金行列！面對近年物價與油價持續攀升，民生支出壓力加重，頭城鎮公所宣布規劃發放每位鎮民3000元振興經濟金，希望透過實質補助減輕民眾負擔，同時活絡地方消費市場。若相關自治條例順利獲鎮民代表會審議通過，預計將有超過2.7萬名鎮民受惠，總發放金額超過8千萬元。

頭城鎮長蔡文益今（12）日表示，近年油價、物價不斷上漲，基層民眾生活壓力明顯增加，公所在檢視年度財政狀況後發現，完成各項建設與活動計畫後仍有部分剩餘款，因此決定將資源回饋給鎮民，讓民眾共享施政成果。

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根據規劃，凡於今年7月前設籍頭城鎮的居民，未來皆可領取3000元振興經濟金，不設排富門檻，預估受惠人數約2萬7000餘人。鎮公所將於7月提案訂定一次性自治條例，送交鎮民代表會審議，待法案通過後，再展開後續行政作業及發放程序。

蔡文益指出，此次普發方案參考全台多個縣市與鄉鎮近年的振興措施，尤其花蓮已有多個鄉鎮陸續發放振興金，希望頭城也能透過現金挹注，成為帶動地方經濟的活水。他強調，疫情期間頭城鎮曾發放每人2000元補助，今年考量整體物價環境與民眾負擔，加碼提高至3000元。

由於今年適逢地方選舉年，外界也質疑此舉是否涉及選舉考量。對此，蔡文益強調，普發振興經濟金與年底選舉毫無關聯，而是基於照顧鄉親、減輕生活壓力的初衷所推動。他表示，公所是在完成既定建設及施政計畫後，才決定將剩餘款還諸於民，希望讓更多家庭與孩子感受到政府的照顧與溫暖。

若代表會順利通過相關提案，鎮公所預估仍需約2至3個月進行行政作業，後續將另行公告領取時間、地點及相關細節。頭城鎮民期待已久的「3000元小確幸」，最快有望在今年下半年正式入袋。

（封面圖／東森新聞）

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