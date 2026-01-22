發錢了！「2項津貼」今入帳8000元 月底還有11筆錢發放時間一次看

生活中心／施郁韻報導

勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。

勞保局提到，勞工在退職退保後的隔日，就具備勞保老年年金請領資格，只要符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳。國民年金各項給付經審查後，會在次月底前發給，因此國民年金各項給付入帳日為每個月最後1個工作日，勞保年金則在前1個工作日發放。

符合民國32年10月1日以前初生，並在國內設籍、最近3年內每年居住於台灣超過183天條件者，可以每月領取國民年金保險老年基本保證年金4049元直至死亡；另外，年滿55歲的原住民並在國內設籍，符合資格者每月可以領取4049元國民年金保險原住民給付，由申請當月按月領取至年滿65歲前一個月為止。

1月接著還有11筆給付、補助接力發放，如下：

◆1/23

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

◆1/29

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆1/30

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

