發錢了！6筆款項陸續入帳 這補助一次給5個月

勞動部勞工保險局公布最新行事曆，1月30日發放多項補助與年金給付。（示意圖／東森新聞）





月底到了，很多人一邊看帳戶、一邊期待那筆熟悉的補助入帳。勞動部勞工保險局最新行事曆指出，1月最後幾天將發放多項補助與年金給付，其中許多款項集中在1月30日，對不少家庭來說是一場及時雨。

1月30日多筆款項同步入帳

根據勞保局行事曆，1月30日將發放多項與勞工及國民年金相關的給付，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，以及多項國民年金年金與一次性給付，涵蓋對象相當廣泛。

當天入帳項目包含國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金、喪葬給付、遺屬年金，以及身心障礙基本保證年金，符合資格者只要資料齊備，款項將直接撥入帳戶。

產檢與陪產假補助減輕家庭負擔

勞保局指出，產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，主要是為了減輕家庭在懷孕與生產期間的經濟壓力。只要符合申請條件，經審核通過後，就會在公告的預定日期入帳，1月30日正是其中一個重要撥款日。

國民年金喪葬給付申請條件一次看

針對不少民眾關心的國民年金喪葬給付，勞保局說明，只要被保險人在國民年金加保期間、也就是65歲之前死亡，就可以由實際支出殯葬費的人提出申請。

廣告 廣告

若是在國保退保期間，或65歲以後死亡，因死亡時已非國保被保險人，則無法請領國民年金的喪葬給付，這點民眾在申請前需特別留意。

喪葬給付金額依死亡當月投保金額計算

喪葬給付的金額，是以被保險人死亡當月的國民年金月投保金額為基準，一次發給5個月。國民年金月投保金額自104年調整為18,282元，112年再調整為19,761元，並於115年起調整為21,103元。

舉例來說，若被保險人於115年1月15日在國保加保期間死亡，喪葬給付為21,103元乘以5個月，合計105,515元。若被保險人於112年10月31日死亡，即便在115年提出申請，仍以死亡當時的月投保金額19,761元計算，喪葬給付為98,805元。

補助款入帳仍以實際作業為準

勞保局提醒，行事曆所列為預定入帳日，實際撥款時間仍可能因金融機構作業有所差異，建議民眾多留意帳戶動態，若遲未入帳，可向勞保局或承辦單位查詢。

1月30日入帳項目整理

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙基本保證年金

更多東森新聞報導

發錢了！勞動部每人每月「最高發11500元」適用對象曝

運動部發錢了！500元運動幣26日登記 所有資訊一次看

不只拿普發1萬！4縣市確定發錢 這類人加碼1千元

