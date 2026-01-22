發錢囉！嘉義市「普發6000」 黃敏惠親點交15.8億

嘉義市政府因應去年丹娜絲風災衝擊，以及美國對台關稅的雙重影響，決定加碼普發每位市民6000元現金。市長黃敏惠今（22）日前往台灣銀行點交15.8億元現鈔。

「鈔票牆」畫面震撼！ 15.8億元現鈔都要發給市民

由15.8億元現金堆疊而成的藍色紙鈔牆相當壯觀，黃敏惠站在中央開心比讚。

黃敏惠站在藍色紙鈔牆中央開心比讚。圖／台視新聞

現場工作人員逐疊整理並清點紙鈔，反覆確認金額，隨後工作人員將一袋袋現金推上運鈔車，並由荷槍實彈的員警戒備，先行送往警局保管。

場工作人員逐疊清點紙鈔並由荷槍實彈的員警戒備。圖／台視新聞

加碼普發振興經濟！ 年滿65歲1/24-25可多領千元

聽到領錢消息市民非常開心，甚至有人尚未領到現金，為了見心愛的偶像已先行預支花費。市長黃敏惠表示，在不舉債、不排擠既有年度預算的前提下推動普發現金政策，盼能振興地方經濟。

24日、25日兩天，嘉義市民可攜帶身分證與印章，依通知單指定地點領取6000元現金；年滿65歲以上市民，還可同時領取1000元春節敬老禮金，開心過好年。

嘉義／蔡崇梧、呂珮岑、沈咨沂 責任編輯／蔡尚晉

