發錢囉！「這族群」元旦領文化幣1200紅包 領取流程、資格一次看

生活中心／李紹宏報導

為了讓藝文素養從小扎根，政府送出新年大禮！行政院長卓榮泰與文化部長李遠於29日正式揭曉115年度文化幣新制。2026年1月1日早上8時起，文化幣（文化禮金）領取門檻將全面下修，首度將13至15歲國中學子納入常態發放對象，意味著全台13至22歲的青少年，每人每年都能獲得1200點的文化專屬「紅包」。如何領取、注意事項，《三立新聞網》整理一次看。

文化幣的領取門檻全面下修。（圖／資料照）

什麼是文化幣

為深化藝文種子培育，本部於114年持續推動文化禮金計畫。除維持發放16～22歲青年每人1200點文化幣外，更擴大試辦對象至13～15歲青少年，每人核發600點。透過制度化支持，降低藝文參與門檻，落實藝文生活向下扎根之目標。

領取資格

出生日期為民國92年1月1日至101年12月31日，且符合下列各款資格條件之一者：

1.於國內現有戶籍之國民。

2.各級政府機關因公派駐國外人員之具有我國國籍之眷屬。

3.取得臺灣地區居留許可之無戶籍國民。

4.大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得臺灣地區依親居留、長期居留許可。

5.外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可者。

6.香港或澳門居民為臺灣地區人民之配偶，取得居留許可者。

7.前三款大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者。

8.第三款至前款之人取得定居許可，尚未設戶籍。

9.取得我國永久居留許可之外國人。

另外，92年1月1日至98年12月31日出生者，可領1200點文化幣；99年1月1日至101年12月31日出生者，可領600點文化幣。

如何領取

A.一次使用（新用戶）

下載並註冊：下載「文化幣APP」完成註冊。

進入領取頁面：點選「我要領文化禮金」。

填寫資料驗證：輸入姓名、身分證字號（或居留證號）、健保卡號、出生年月日、居住及戶籍地址。

資格核對：驗證通過，1200點（或600 點）立即入帳！

B.已有 APP 者（舊用戶）

開啟 APP 進入「我的帳戶」→ 點選「文化禮金」→ 輸入資料驗證即可領取。

曾領過文化幣，還要再身分驗證嗎？

為了確認領取者身分之正確性，仍需再次進行身分驗證。

健保卡毀損或遺失，可以領文化幣嗎？

可以。

健保卡遺失或毀損可選擇現場或郵寄申辦。諮詢請撥市話 0800-030-598 / 4128-678，手機請撥 （02）4128-678。如有領取疑問，請撥0809-081-806 （10:00-20:00）或來信 cp.service@tradevan.com.tw。

文化部表示，2026年1月1日起，將發放13至22歲1200點文化幣。（圖／文化部提供）

持有舊式統一證號的居留證怎麼辦？

只要身分符合，舊式或新式統一證號都能領取。

沒有網路或手機，是否能領文化幣？

可以用紙本 QR Code申請，但須先連絡文化禮金客服並提出申請。

申請及領取流程：

聯繫客服提出申請紙本QR Code的需求，由客服提供申請網站給您。

客服電話：0809-081-806（服務時間每日10:00~20:00）

信箱：cp.service@tradevan.com.tw。

此外，於申請網站上填寫申請資料並檢附相關文件後提出申請。

當審核通過後，請再登入專區網頁進行紙本QR Code紙本列印事宜。若還有相關疑問，請至文化幣官網。

