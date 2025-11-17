發雞排跳票「原PO是淡X畢業生」 他爆料：不滿戴綠帽報復台大女友

上周鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，原先承諾昨中午12點在台大傅鐘下發放300份雞排與100杯珍奶，最後卻放鴿子，讓約400名民眾撲空，事件延燒後，匿名社團又陸續出現匿名爆料文，指先前放話的「台大生」其實是淡X大學畢業的賴姓男子，因遭就讀台大大氣系的女友「戴綠帽」心生不滿，才會匿名發文洩憤，PO文者並聲稱手中握有證據。

原PO昨（16）日於臉書社團「黑特帝大」發文指出，先前放話要發雞排的網友，其實是一名淡X大學畢業、姓賴的男子，因日前遭就讀台大大氣系的女友「戴綠帽」，一時憤恨想報復前任，才會匿名發文、自稱台大大氣系學生，「想要報復前任，在版上起了打賭的文章，想要毀了大氣系」，聲稱手中握有相關證據。

先前承諾要發雞排的「台大生」昨（16）日中午未現身，讓現場約400名排隊民眾撲空，怨聲四起，台大地理環境資源學系學生昨在匿名社團發文，痛批對方「不守信用」，更表示做為「原本同一家族的地理系地學組」感到羞愧，宣布將「代替大氣系償還祭品債」，於今中午12點在台北車站微風廣場2樓丘森茶室，發放300杯搖飲。

對此，丘森茶室也在粉專證實，表示今中午11點30分起開放領取號碼牌，中午12點開始發放手搖飲，每人限領一杯，另有學姐加碼50杯，總共350杯，發完為止。

