「發黃金啦」！尾牙老闆發「金鈔」員工人人有獎

年末尾牙季開跑，員工都期待可以抽到大獎！中國河南一名21歲的金飾店老闆，在尾牙上大手筆發放黃金，員工人人有獎，除了一人一公克的黃金「金鈔」，還準備十幾萬人民幣現金讓大家「隨便撈」。

哪裡來的老闆這麼大方？中國河南這名21歲的金飾店老闆，在尾牙場合大手筆發送黃金，全體近30名員工人人有獎。

金飾店員工：「這次年會我們感到非常驚喜，沒想到老闆會給我們發金鈔，現在金價漲得這麼高，沒想到老闆會給我們這個金鈔，太感謝老闆了，非常激動、開心。」

從老闆手中開心收下，大家手裡拿的就是一公克的黃金金鈔，價值500人民幣，合台幣約2250元。不只發黃金，還加碼十幾萬人民幣現金，要大家隨便撈，這種有錢大家撈的尾牙場，看得許多民眾都好羨慕。

中國網路新聞主播：「網友直呼羨慕了，這樣的老闆請多來點。」

這名21歲的小老闆是潮汕人，到河南創業開金店，甚至還發獎金鼓勵生育，讓許多員工感動落淚。

金飾店老闆黃志勇：「我們很多就說是寶媽，這一年比較辛苦，又把時間留給了我們這個店。」

金飾店老闆父親：「我覺得錢是賺不完的，你把錢多給一點給員工，你只要對別人好，別人就一定會對你們好。」

國際局勢動盪影響貴金屬價格，目前國際金價每盎司4474美元上下，周大福金飾每克約1392元人民幣，相較之前高點已經下跌，不過當前金價還是處於高位，金價浮動的不穩定性也顯示市場還有調整空間。

