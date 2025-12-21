發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署

中山發生砍人案件，彭男卻發限時動態「中山砍人不揪」。（圖／東森新聞）





台北捷運中山站隨機攻擊事件發生後，網路上卻出現不當言論引發爭議。一名男大生在社群平台Instagram限時動態張貼張文犯案畫面，並寫下「中山砍人不揪」字樣，相關內容被網友截圖轉傳，迅速引發撻伐，也造成社會不安。

新北市政府警察局新莊分局表示，警方於昨（20）日上午9時接獲民眾報案，指稱該則限時動態內容涉及暴力事件，恐引發恐慌。警方隨即成立專案小組展開調查，經分析比對資料，不到1小時即確認貼文者身分，是一名就讀新北某大學的19歲彭姓男子，並通知其家長陪同到案說明，於昨中午12時許完成到案程序。

警方表示，彭男發文時間為19日晚間7時，正值中山站重大攻擊事件發生後不久，時機相當敏感。經請示新北地檢署檢察官後，認定彭男涉嫌觸犯恐嚇公眾罪嫌，全案依法函送臺灣新北地方檢察署偵辦。由於彭男實際居住於三重地區，警方也同步轉報轄區分局，協助加強後續關懷與預防作為，並通報其就讀學校介入輔導。

警方強調，民眾切勿在網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌的言論，即便非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。若發現可疑或不當網路內容，應即時向警方通報，共同維護公共安全與社會秩序。

