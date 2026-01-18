生活中心／綜合報導

經典賽集訓如火如荼展開，原本傳出可能婉拒出賽的樂天桃猿投手陳冠宇，今天也大方的表示，願意全力以赴，加入集訓名單。不過近期除了要關心備賽狀態，還勤到地方發春聯的中職會長蔡其昌，又被問到是否爭取黨團總召，他也說時間還沒到，未來會再說明。

看來是想看球的心早已蠢蠢欲動，休賽季還是有大批球迷，等著領取"台灣尚勇"春聯，想必也是希望，今年的經典賽，能再次讓世界看見"台灣尚勇"。樂天桃猿投手陳冠宇：「這也是我第三次，加入經典賽的名單裡面，既然要參加的話，一定要把自己的全力，表現出來。」看來是點頭答應了，樂天桃猿投手陳冠宇原本傳出可能婉拒經典賽，如今決定再次替台灣全力以赴。樂天桃猿投手陳冠宇：「好像有更多的動力，可以去努力，因為真的畢竟被國家需要，是一件非常幸福的事情。」

原先傳出陳冠宇可能婉拒經典賽，如今點頭參加集訓。（圖／民視新聞）

最終正式名單還有待確定，畢竟網羅在各聯盟的台灣優秀選手真的不太容易....實在是夢幻連動，兩位大聯盟黃金左投陳偉殷和郭泓志，曬出練投影片，幽默說要參戰，不過其實他們主要負責的是情蒐工作。

發「台灣尚勇」春聯！ 被點名接總召？蔡其昌：時間沒到

中職會長蔡其昌頻被點名接民進黨團總召，蔡其昌表示到時會再說明。（圖／民視新聞）經典賽集訓如火如荼，中職會長蔡其昌也是蠟燭多頭燒，除了要關心備賽狀況，也到各地發放春聯，就被點名是否承擔下一屆立院黨團總召。中華職棒大聯盟會長蔡其昌：「春聯是紅色的，其他沒有任何政治的色彩，（總召的部分呢？您自己快決定了？），還沒啦時間都還沒到了，到了我再公開跟大家說明。」不論是黨團總召名單，還是經典賽30人名單，看來都還得讓子彈再飛一會兒。

