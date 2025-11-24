發6600元結婚券鼓勵青年成家！陸結婚數45年新低 各地祭優惠救婚率

雲南大理正依託洱海絕美的自然風光，打造浪漫婚禮勝地，從婚慶產業鏈到「520幸福專車」，全方位營造結婚氛圍。面對大陸結婚數創下45年新低的危機，各地政府也紛紛祭出優惠政策，山西、甘肅等地推出結婚券與30天婚假等措施。專家指出，大陸結婚數已從2013年的1347萬對，下滑至2023年的610.6萬對，降幅高達54.7%，如何降低青年成家負擔成為當前核心課題。

陸專家分析，青年壓力不僅在結婚成本，還包括住房、育兒和對經濟前景的不確定性。（圖／CCTV2）

雲南大理的洱海憑藉其海天一色的自然風光，已成為既浪漫又能舉辦私密派對的理想婚禮場景。當地婚慶業者表示，大理整體價格具有很高的性價比，吸引了許多新人前來舉辦婚禮。這座城市成功地將天然資源轉化為結合結婚與旅行的產業鏈，把大理的「風花雪月」變成可持續的產業競爭力。

連公共交通也加入了推廣婚禮的行列。大理公車生產經營部主任黃光澎表示，今年到目前為止，他們的公交婚車已經服務了20多對新人。他強調，大理本來就是一座浪漫城市，而他們的服務則為大理的浪漫增添了一個移動地標。

與雲南利用天然美景打造頂級和大規模婚禮的策略不同，山西和廣東則選擇發放結婚券來鼓勵年輕人結婚。以山西為例，符合條件的新婚夫婦可獲得折合新台幣6600元的婚券。大陸央視新聞報導，從2025年1月1日起，在山西省呂梁市登記結婚、雙方均為初次登記且女方年齡在35歲及以下的夫婦，將獲得1500元人民幣的獎勵。

除了經濟獎勵外，山西和甘肅還延長了婚假時間至30天，以進一步鼓勵結婚。這些政策出台的背景是大陸結婚登記數量的持續下滑。自2013年達到1347萬對的高峰後，結婚數量逐年減少，2023年降至610.6萬對，創下近45年來的新低。

儘管各地政府積極推出各種優惠措施，但專家分析認為，青年面臨的壓力不僅僅在於結婚成本，還包括住房、育兒和整體經濟前景的不確定性。要解決結婚率下降的問題，關鍵在於如何降低年輕人的生活負擔，營造更友好的成家環境。

