發AI圖自嘲「馬維拉」引熱議 馬英九再曬1照片：救援手套在這裡

前總統馬英九自2016年卸任後，至今已超過9年，但每次朝野攻防，民進黨就會拿出他昔日的論調或政策檢討，被外界戲稱為救援投手「馬維拉」。近日對於年金改革議題，綠營又拿出馬英九2013年的談話，馬在今日貼出AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」。到了傍晚，馬英九在留言區上傳新照片和回應文字，再次引發網友們熱烈討論。

馬英九臉書貼出幽默AI圖諷刺賴政府。（圖／馬英九臉書）

馬英九今日在臉書發文並貼出一張AI圖，圖片中他站在棒球場的投手丘身穿印有「MA」背號「19」的球衣，並且表示「我不要再當救援投手了」，而坐在板凳席的教練則是賴清德。圖中球場廣告看板寫著，「綠色執政，品質保證，百工百頁標軍火，萬水千山種光電」，馬英九則在貼文中表示，「我還要救援幾次…」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

馬英九貼文也引發網路熱議，網友笑說，「馬前總統辛苦了！實際在位8年，加虛位在位18年！真的是憂國憂民的好總統！」、「前總統馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「永遠的救援投手～笑死」、「中華民國史上最久的總統」。

馬英九傍晚在留言區上傳新照片並留言稱 我的救援手套留在馬英九基金會 。（圖／馬英九臉書）

然而，就在傍晚將近6點左右，馬英九在留言區上傳新照片，並且發文提到，「看到民眾留言，我才發現我的救援手套留在馬英九基金會」。不少網友看到後，隨即也在底下留言回應，「媽呀！太幽默了，我要笑瘋了」、「永遠的救援投手，但值得尊敬的總統」、「你至少還要救援2年」、「再過2年，您就可以超越李維拉的生涯19年」、「這投手有點強」。

