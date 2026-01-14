白中壢區議員初選 上演3搶1

桃園市議員中壢選區向來參選人眾多，在藍白合作反大罷免成功後，藍營評估後，此選區將留給民眾黨更多空間，這也讓白營有意參選者較本屆增加，包含該黨中央委員林昭印、前社發部主任張清俊，以及前國民黨籍名嘴毛嘉慶轉投陣營、爭取提名，由於民眾黨議員提名採1區1席，3搶1局面競爭激烈。

毛嘉慶本屆以無黨籍參選中壢區市議員並未當選，他說自己在民國107年就已公開宣布退出國民黨，本屆以無黨籍參選，竟又遭國民黨開除黨籍，對他而言根本是「惡趣味」。之後在總統大選期間與民眾黨互動過程覺得理念相合，希望台灣要有所改變，也被青壯年的小草感動，所以選擇加入民眾黨，這次參選將提出社會安全網、社福及防堵校園毒品等政策。

甫卸任民眾黨社發部主任的張清俊，本屆參選楊梅區市議員失利。他提及，從楊梅轉戰中壢並不是倉促的選擇，而是在去年初就跟長官、夥伴共同討論後的決定，隨即在地方布局。他認為地方選舉對中小型政黨雖然極為困難，全台灣也沒有所謂容易的選區，因民眾黨的支持度無法完整轉換成選票，但他仍深具信心，期盼在中壢選區贏得市議員席次。

林昭印本屆參選中壢區市議員未當選，下屆將捲土重來。他說，中壢選民結構複雜，也是民眾黨在桃園整體布局中最具競爭力的關鍵戰區，其初選與選舉結果，將對民眾黨未來在地方政治的發展具有高度指標意義。有3位參選人角逐提名，顯示中壢被各界視為「最有機會當選」的關鍵戰區，因此人才全靠過來。

值得關注的是，中壢將成為民眾黨首度以全民調方式初選的選區，開創黨內初選制度新頁。林昭印說，這是將決定權交給地方選民，藉此落實政黨制度與民主參與核心精神。