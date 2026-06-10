白主席痛批民進黨放任毒駕惡化 下令「加速修法」方向曝

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民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

近期不斷發生毒駕釀傷亡等悲劇，民眾黨今（10日）召開中央委員會，民眾黨主席黃國昌表示，毒駕是危害國人生命安全的重大治安問題，民進黨政府卻長期消極怠惰、放任問題持續惡化，直到悲劇一再發生、社會怒火沸騰後，才倉促喊出要嚴懲毒駕，實在無能至極。

黃國昌指出，民眾黨立院黨團已率先提出具體修法，修改《刑法》第185條之3，主張將毒駕與酒駕脫鉤處理，針對惡性重大的毒駕加重刑責，包括「毒駕致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金」、「毒駕再犯致重傷者，處7年以上有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金」、「毒駕再犯致死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑得併科3000萬元以下罰金」，同時應將毒駕車輛視為犯罪工具，不論車輛是否屬於行為人所有，法院均得裁定沒收，以強化嚇阻效果。

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黃國昌提及，民眾黨團也提出《道路交通管理處罰條例修正草案》，包括「新增毒駕同車乘客連坐罰，成年乘客可處3萬元至18萬元罰鍰」、「建立毒駕強制尿液、血液採驗制度」、「拒測、闖檢處罰再提高。補強腳踏車、微電車酒毒駕及拒測漏洞」、「累犯處罰大幅提高，10年內第2次違規直接按最高額處罰，第3次以上再加罰二十四萬元並沒入車輛、吊銷駕照、公布姓名、照片及違法事實」，以及「增列未依規定完成『毒駕防制教育』與『毒品戒癮治療』者，不得重新考領駕照」。

黃國昌強調，遏止毒駕不僅是透過刑法事後加重處罰，更要能做到事前預防，令人遺憾的是，過去2年來，面對第一線員警受傷、所長殉職、民眾死傷，社會各界及在野黨不斷要求政府祭出具體作為，法務部卻始終抱持消極態度，對於新興毒品氾濫、毒駕問題惡化視若無睹，現在眼見輿論民怨沸騰，行政院才髮夾彎改口支持相關修法，這正是民進黨政府，長期執政失能最具體的寫照。

黃國昌責成立院黨團必須積極推動修法進程，也要強力監督內政部「若真正要遏止毒駕，完備法制同時，更應斬斷毒品源頭，但絕不能將壓力丟給第一線警力，喊出一連串疊床架屋、缺乏執行細節、與實務脫節的措施」。

黃國昌說，地方分局、基層派出所現況就是人力吃緊，即便查獲毒駕犯嫌，也沒有足夠人力進一步追查毒品來源，政府如果真心要打擊毒品犯罪，應通盤思考是否成立專責查緝與溯源單位，負責從「毒駕個案」，向上蒐證、追查工廠與供應鏈，唯有將基層警力與專責溯源警力分開，才能精準打擊犯罪，正告民進黨政府，別繼續躲在冷氣房出一張嘴、毫無具體作為，放任毒駕問題日趨嚴重。

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