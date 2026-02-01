白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車！黃偉哲感謝善行挽回50條珍貴生命

記者許旗成/台南報導

「白京建設」長期深耕台南，秉持取之社會、用之社會的精神，自民國102年起持續捐贈救護車予台南市政府，至今已邁入第14個年頭。今（2）日下午市府於永華市政中心2樓廣場舉行「白京17號」救護車捐贈儀式，白京建設董事長陳蓉楨、總經理吳至宏及特助吳珮慈出席捐贈。黃偉哲受贈時特別向企業致謝，他強調白京建設的善行已化作實質的救命力量，歷年來成功挽回50條生命，這股溫暖的民間力量，是台南邁向安全城市最強大的後盾。

黃偉哲表示，南市消防局去年救護出勤量將近11萬件，平均每台救護車年出勤逾1,700次，是守護市民健康的第一道防線。自108年就任市長以來，南市急救品質展現顯著突破，以到院前心肺功能停止（OHCA）為例，急救成功率已從105年的23%大幅成長至114年的35.38%；統計108年至114年，急救成功人數超過3,300人，其中更有600多位市民完全康復出院。

黃偉哲進一步指出，優異的成效除仰賴消防同仁專業技術外，更需高規格硬體支持。現代救護車已從早期簡易配置進化為「行動急診室」，全車配備12導程心電圖等高階設備，能在第一時間將數據傳回醫院即時判讀，搶救黃金時間。雖然每輛全配救護車造價高達400萬餘元，但「人命無價」，這些投資是保障市民生命安全最關鍵的防護網。

消防局介紹，白京建設自92年創立以來，不僅致力於打造安全安居的處所，更將這份心意延伸至社會安全。從102年第一輛救護車開始，累積至今已捐贈達15輛救護車及1輛復康巴士。本次捐贈的「白京17號」將配置於勤務繁重的復興分隊，配備新式醫療器材與電動擔架，預計將大幅減輕第一線人員搬運運送病人時背部負擔，提升救護品質。

消防局指出，針對急性心肌梗塞（STEMI）搶救，台南於109年達成全市61 輛一線救護車「全面配置」12導程心電圖機的目標。114 年在救護車上施作心電圖達2,259人次，精準篩檢出115位急性心肌梗塞患者並即時送醫，充分展現「救護車即行動急診室」的高效功能。

此外，除硬體設備的升級，救護人員的軟實力也積極接軌國際。在109年至114年間培育了7位「十大傑出救護技術員」，更於114年代表台灣赴泰國參加「亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）亞洲救護競賽」，在多國精銳環伺下勇奪第三名佳績。這項國際殊榮不僅證明台南市的救護水準具備全球競爭力，更展現了守護市民生命的鋼鐵實力。未來市府將持續精進專業救護技能與科技設備，透過民間企業與公部門的緊密合作，將愛心資源轉化為守護大台南生命財產安全的堅強防線。