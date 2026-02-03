白京建設連14年捐贈充實急救量能 南消展現卓越成效

白京建設連十四年捐贈救災救護車輛予南市府消防局，董事長陳蓉楨(右一)及總經理吳至宏(右二)再捐贈第十五輛救護車。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

深耕台南營造多年的白京建設自一０二年來，連十四年捐贈消防救護車輛予南市府消防局，今年在捐贈第十五輛救護車。黃偉哲也特別感謝白京建設董事長陳蓉楨及總經理吳至宏長年對公共安全的付出，有賴善心企業、人士支持，南市緊急救護也展現卓越成效。

二日上午白京十七號捐贈儀式中，市長黃偉哲特別頒贈感謝狀表彰白京建設善行義舉，也感謝致力提升南市公共安全，連十四年愛心不間斷。白京建設本次捐贈的白京十七號配備新式醫療器材與電動擔架，將大幅減輕第一線人員搬運運送病人時背部負擔，提升救護品質，預計也將配置於勤務繁重的復興分隊。

黃偉哲指出，市府團隊絕不會辜負捐贈者的美意，在消防局局長楊宗林帶領下南市的緊急救護表現已是全國標竿。台南自縣市合併以來發展迅速，民眾對緊急救護的需求逐年增加一一一年起，南市救護車出勤件數已連四年突破十萬件，一一四年出勤也高達十萬九三一九件，平均每輛救護車年出勤近一千八百次。

即便勤務繁重，南市救護團隊仍交出亮眼成績，到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率屢創新高，一一四年更達百分之卅五點三八，自一０八年至一一四年，急救成功人數超過三千三百人，其中超過六百名患者完全康復出院。心肌梗塞搶救部分，全市六十一輛救護車配置十二導程心電圖機，一一四年車上施作心電圖共二二五九人次，篩檢出一一五位急性心肌梗塞患者並即時送醫。

另南消自一０九至一一四年間培育七位「十大傑出救護技術員」，一一四年代表台灣赴泰國參加「亞洲緊急醫療救護協會（AAEMS）亞洲救護競賽」在國際行伍間勇奪第三，來年也將以國際級量能守護市民生命財產安全。