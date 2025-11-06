白人不寫的美國歷史 非裔亞裔為奴艱辛
2025年公共電視的「世界公視大展」，今天初登場要介紹美國公共電視(PBS)從2020年起推出的，多集音樂動畫片「美國白人史」(History of White People in America)。其實這系列影片，是個疑問句：為何「白人」成為「美國人」的代名詞？很可能只是數百年來各種政治操作，給不同膚色的美國人貼標籤，造成的結果。今天要帶您看兩位非白人的早期美國女性辛酸史。分別是全家慘遭被賣分離的，非裔女傭安威廉絲(Ann Williams)，以及一位19歲廣州女孩梅阿芳(Afong Moy)，許多人認為她是第一位移民美國的華裔女性，但並非自願。
動畫片「美國白人史」片頭：「嘿你，你這白人，臉色蒼白的傢伙啊，跟你們說個秘密，會讓你很意外，白人啊你們聽好了，在1600年代初期的美國，你們根本不存在。」
「白人」這個統稱，在美洲大陸剛剛被殖民者發現時，其實也不存在。當時在美洲大陸的13個殖民地，根本是大雜燴：英國殖民地裡有清教徒、保皇黨和普通農民等不同階級，其他地區另有分別來自法、德、荷、瑞典與芬蘭的殖民者。在非裔「黑奴」被帶來美洲大陸之後，白種人為強化相對優越感與權力，才產生「白人」這樣的階級標籤。
動畫片「美國白人史」片頭：「這是一個關於膚色被等同有色人種、然後變成種族、最後變成權力工具的故事。是高加索人與亞利安人的創作，是『白人』如何就代表了『美國人』的故事。」
但歐洲殖民者有共通點：會襲擊或綁架非裔人口，當作奴隸，16世紀起他們透過大西洋奴隸貿易，從非洲買來大量非洲各地人民，到美洲殖民地當農奴。
美國基督教聖歌 上帝的兒女：「輕輕地搖啊，可愛的馬車，是來載我回家的。」
安．威廉絲(Ann Williams)是非裔女性，1791年出生在馬里蘭州黑奴家庭。但1815年11月，安威廉絲的奴隸主竟拆散她的家庭，將她與兩名女兒賣掉。
動畫片「美國白人史」旁白/安威廉絲：「他們(奴隸主)把我和我的兩個孩子帶走，不讓我見我的丈夫。他們沒有賣掉他，而我不想離開。」
絕望的威廉絲，在等待被「轉運」的地點華盛頓，從旅館3樓一躍而下，所幸沒有身亡，但背部與雙臂骨折。奴隸販子還是抓走了她的兩個女兒，但這起案件掀起全美矚目，1816年國會展開調查，這場自由之訴(freedom suit)如今列在美國公立學校教材中，威廉絲勝訴獲得自由。
動畫片「美國白人史」旁白/梅阿芳：「梅阿芳的日記。曼哈頓，公園廣場8號，1834年11月，把我帶來這裡的商人兄弟，佛萊迪和奈特．卡恩，知道我會幫他們大賺一筆。」
1834年10月，一位廣州少女抵達美國，成為有記載的第一位華裔女性移民。她究竟叫梅阿芳(Afong Moy)或梅阿鳳，沒人知道，但她的藝名就是「The Chinese Lady」，更不幸的是她當年頂多不過16歲，被當成一個展示品。
動畫片「美國白人史」旁白/梅阿芳：「真不敢相信那麼多人付錢來看我，鈔票落下，驚呼響起，被白種人那樣盯著看讓我很不安。」
她是普通人家的女兒，親生父親受不了金錢誘惑把她賣給兩位到廣州做生意的美國商人，這對兄弟檔卻將她說成東方王爺的女兒，讓她在櫥窗內表演用筷子吃飯、中國茶藝等等。但她終究不被當平等的人看，後來就被要求露出三寸金蓮，對這個華裔少女來說，裸著腳被陌生人看相當難受。
動畫片「美國白人史」旁白/梅阿芳：「就連我都很少看過自己裸露的雙足，他們喜歡看我畏畏縮縮的樣子。」
用現在的眼光來說，梅阿芳就是現場表演的展售模特，幫奴隸主在紐約狂銷瓷器絲綢等「東方奢侈品」。
動畫片「美國白人史」插曲：「茉莉花呀，好一朵茉莉花。」
梅阿芳一度轟動全美，到處巡演，1835年還進了白宮表演，見到當時的美國總統安德魯．傑克森(Andrew Jackson)。
動畫片「美國白人史」旁白/梅阿芳：「我的翻譯員阿通警告我，總統先生看來正常，但君子的皮囊下也是個奴隸販子。」
梅阿芳的運氣比安威廉絲更差，沒有人幫她提起自由之訴，當初的「表演合同」在兩年期滿後，卡恩兄弟檔也根本沒有履約將她送回國。1838年，紐約一家報紙報導，她被拋棄在紐澤西州卑耳根郡(Bergen County)的窮人院。1851年在紐約某飯店的露面，是梅阿芳最後一次表演，之後就沒有關於她的文獻記載。而就像梅阿芳一樣，安威廉絲的兩個女兒，慘遭奴隸主賣往喬治亞州後，始終找不回來，讓她帶著遺憾離世。
動畫片「美國白人史」旁白/安威廉絲：「我的孩子是庸俗貨幣下的交易品，我記得上帝不知道他們(奴隸主)的名字，沒有任何奴隸主，能見到天堂的大門。」
