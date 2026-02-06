白人夫妻懷上「別人的孩子」 誕下黑人女嬰愛痛交織怒告診所

佛州白人夫妻在社群平台分享與女嬰的合照，表示雖無血緣但依然深愛女兒。（圖／翻攝自臉書，Tiff Score）

美國佛羅里達州一對白人夫妻近日對奧蘭多一間生殖醫療機構提起訴訟，指控該診所在胚胎植入手術中發生重大錯誤，錯將他人胚胎植入妻子體內，導致她於2025年12月誕下與雙親皆無血緣關係、外貌明顯為非白人種族的女嬰，事件引發社會關注，也突顯生殖醫療流程的潛在風險與法律責任。

夫妻於2026年1月22日在佛州橘郡巡迴法院正式提告，要求釐清胚胎錯植責任並尋回自身胚胎。（圖／翻攝自X，@ABC7NY）

根據《今日美國》、《全球新聞》與《奧蘭多前哨報》綜合報導，提芬妮史考（Tiffany Score）與史蒂文米爾斯（Steven Mills）在社群平台上發文指出，他們的女兒雪亞（Shea）於去年12月11日出生，但嬰兒的膚色與他們（兩人皆為白人）明顯不同，這讓他們對胚胎是否來自自身產生疑慮。經過DNA檢測後，證實雪亞與兩人皆無基因關聯。

史考寫道：「由於醫療錯誤——醫師植入了錯誤的胚胎——雪亞與我們並無血緣關係。」更令人擔憂的是，這也可能代表史考與米爾斯的胚胎已被植入他人子宮。「我們懷疑，可能有其他人正在懷有，甚至已誕下我們的孩子，」訴訟中寫道。史考強調，儘管如此，他們依然深愛這名女嬰，但同時也感受到難以承受的焦慮與恐懼，擔心孩子可能隨時被帶走。「我們相信有道德責任去尋找雪亞真正的親生父母。」

這對夫婦於2026年1月22日在奧蘭多的橘郡巡迴法院正式對該診所與主責生殖內分泌專科醫師米爾頓麥克尼可（Dr. Milton McNichol）提起訴訟。兩人代表律師斯卡羅拉（John Scarola）指出，他們早在2026年1月5日致函診所，要求說明錯誤經過並追查親生胚胎下落，但診所僅於期限後簡要回應，缺乏實質進展。目前雙方律師雖已在1月28日舉行緊急聽證會，診所也初步同意協助基因鑑定，但涉及其他患者隱私，相關程序仍待協商。

訴訟請求法院強制診所向近五年內所有受治患者進行通知，並負擔大規模免費基因檢測費用，以釐清其他潛在錯植情形。該診所曾在官網上短暫發布聲明，表示將全力配合調查，並致力維護病患與孩童的福祉，但該聲明不久即被刪除。涉案醫師麥克尼可過去曾獲得多項患者評選獎項，為奧蘭多地區知名的生殖醫學專家，此次事件也令其專業聲譽受到質疑。目前案件仍在審理中，雙方律師持續磋商解決方案，社會各界也關注這起錯植事件後續發展及對生殖醫療制度的影響。

