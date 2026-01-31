白人夫妻竟生下「非裔女兒」！竟是生育診所「做錯1事」

國際中心／楊佩怡報導

美國佛羅里達州爆發一起令人震驚的生殖醫學醫療事故！一對白人夫婦竟生出「非裔」的女嬰，經基因檢測證實，孩子與他們完全沒有血緣關係。這對夫婦已於 1 月 22 日正式對奧蘭多生殖診所（Fertility Center of Orlando）提起訴訟，指控生殖中心植錯胚胎外，同時也擔憂自己的親生胚胎恐已被植入他人體內。

種族特徵顯現端倪：基因檢測揭穿「錯植胚胎」

據《福斯新聞》報導，美國一隊白人夫妻米爾斯（Steven Mills）與斯科爾（Tiffany Score）於去年 12 月迎來一名健康漂亮的女嬰。然而，身為白人的兩人隨後發現女兒的外貌竟是「非裔種族」特徵。夫妻倆隨即進行基因檢測，結果證實該名女嬰並非他們的生物學子女。原來是這對夫妻5年前在奧蘭多生殖診所「冷凍胚胎」，未料診所竟將錯誤的胚胎植入史考的子宮內。令他們更焦慮的是，這意味著他們的親生胚胎可能也已被植入其他女性體內，甚至已經誕生並由他人撫養。

美國白人夫妻竟生下「非裔女兒」！親身胚胎下落曝光…生育診所下場慘了

美國白人夫妻竟生出「非裔」女嬰。（圖／翻攝自X平台）





強大情感連結與道德掙扎：盼與親生父母團聚

儘管得知孩子並非親生，但米爾斯和斯科爾表示，在懷胎九月及出生後的朝夕相處下，與女嬰「雪伊」（Shea）之間已建立了強烈的情感紐帶。他們雖然願意繼續照顧女嬰，但基於道德與法律考量，他們認為應該讓雪伊回到親生父母身邊，「只要對方的親生父母具備撫養能力且願意接納」。夫妻倆指控，曾要求診所協助尋找孩子的親生父母及釐清親生胚胎去向，卻始終未獲積極回應。





美國白人夫妻竟生下「非裔女兒」！親身胚胎下落曝光…生育診所下場慘了

白人夫妻指控生殖中心誤植胚胎，且生殖中心也不透露親身胚胎的下落。（圖／翻攝自X平台）





訴訟要求：全面清查過去五年植入個案

米爾斯和斯科爾在訴訟中提出一項強硬要求：「診所必須支付費用，為過去五年內所有在該診所接受胚胎植入並生產的家庭進行全面基因檢測，以確認是否還有其他受害者」。在29日舉行的緊急聽證會上，診所律師皮爾斯（Francis Pierce III）表示，已初步同意進行檢測，但也指出全面檢測其他病患涉及嚴重的隱私問題，必須取得其他家長同意。目前雙方律師正尋求達成快速和解。

值得注意的是，管理該診所的麥克尼科爾醫生（Dr. Milton McNichol）曾於 2024 年 5 月在一次例行檢查中，被佛州醫學委員會發現設備未達標且未遵守風險管理計畫，當時被處以 5000 美元（約15.7萬元新台幣）罰款。

