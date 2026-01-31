白人夫婦生下「黑人嬰兒」 怒告生殖診所：植入錯誤胚胎

一對白人夫婦生出黑人嬰兒，於是向生殖中心提告。圖／翻攝美國鏡報

美國一對白人夫婦聲稱，佛羅里達奧蘭多生殖中心（ Fertility Centre of Orlando clinic）在生育治療期間植入了錯誤的胚胎，導致他們生下的嬰兒不是白皮膚，於是他們向生殖中心提告。

據美國鏡報報導，這對夫婦蒂芙尼·斯科爾（Tiffany Score）和史蒂文·米爾斯（Steven Mills）對生殖診所及診所的首席生殖內分泌學家麥克尼科爾醫生（Dr. Milton McNichol）提告。他們夫婦提到，2025年4月，另一位患者的胚胎被錯誤的植入了斯科爾的子宮。他們表示，儘管生殖中心有本應防止此類混淆的保障措施，但錯誤仍然發生。

廣告 廣告

據起訴書指出，這對夫婦於2020年在診所儲存了三個可存活的胚胎。這些胚胎是透過體外受精培育的，並被保存以備將來使用。診所宣稱提供「先進的生育護理」和「尖端技術」，5年後，其中一個胚胎被植入，斯科爾順利懷孕。

去年12月11日，斯科爾生下了一個「漂亮、健康的女孩」。這對父母表示，孩子出生後他們立即意識到情況不對勁。起訴書稱，這對父母均為「白種人」。但嬰兒「外貌特徵與非白種人兒童相似」。後來進行了基因檢測。結果證實，嬰兒與父母雙方均「沒有基因關係」。

他們決定委託律師，於今年1月5日發函到診所，信中要求診所讓嬰兒「與她的親生父母團聚」，並要求診所解釋其委託人的胚胎究竟發生了什麼事。而且它們擔心可能存在更廣泛的錯誤，例如自己的胚胎可能被移植到了其他患者體內，而接受胚胎的那個人現在可能已經懷上了他們的親生孩子，或是正在撫養他們的孩子。

起訴書稱，這對夫婦在懷孕期間與孩子建立了「極其牢固的情感連結」，孩子出生後，這種連結愈發深厚，孩子目前仍由他們撫養。儘管他們願意親自撫養孩子，但表示他們感到有法律和道德上的責任，所以採取行動。

他們認為，如果孩子的親生父母願意出現，就應該讓孩子與他們團聚，但自己已經深深愛上了這個孩子。斯卡羅拉說：「如果能撫養這個孩子，我們會非常高興。但我們擔心這是別人的孩子，隨時可能有人出現，把孩子帶走。」

本週法院為此行了一次緊急聽證會，斯卡羅拉告訴法庭，錯誤可能發生在2020年，也可能發生在2025年的植入過程中。他要求診所支付5年的基因檢測費用。斯卡羅拉稱這錯誤是「駭人聽聞的失誤」。

法官則說，佛羅里達州的法律並沒有太多可供這對夫婦達成解決方案的依據，既能為原告提供所尋求的答案，又能確保被告為其客戶保留的保護措施。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

剩3週過年！專家教「21天瘦身法」保證能瘦一大圈

美籍男「在台OHCA」消防急救25分他活了 442天後返台致謝救命恩人

大陣仗來台！黃仁勳左右手都來了 迎輝達海外總部歷史性一刻