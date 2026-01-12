白人女遭槍殺引爆示威！川普政府向明尼蘇達州「增派執法人員」

美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）。（圖／達志／美聯社）

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）1名37歲的白人美國公民，於美東時間7日在車內遭移民執法人員槍殺，消息一出立刻引爆全美多地示威。對此，美國總統川普（Donald Trump）的政治盟友、國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）11日稱，DHS將再向明尼蘇達州增派「數百名」執法人員，以應對數以萬計的民眾走上明尼亞波利斯街頭。

據《路透社》報導，諾姆在《福斯新聞》節目中指出，這些執法人員的部署將強化現有駐守在明尼蘇達州的移民和海關執法局（ICE）與美國邊境巡邏隊（USBP）人員的安全。她表示，目前已有約2,000名聯邦執法人員被派往「明尼亞波利斯—聖保羅都會區」（Minneapolis–St. Paul），即DHS所稱的史上最大規模行動。

就在增派人員的同時，全美多地的民眾在10日與11日共舉行了超過1,000場集會，抗議美國聯邦政府的大規模移民驅逐政策，以及37歲白人女性古德（Renee Good）在7日遭1名ICE探員開槍射殺的事件。來自芝加哥（Chicago）、匹茲堡（Pittsburgh）及其他城市的影片顯示，11日街頭仍有大量群眾集結，不過規模似乎不及10日在明尼亞波利斯舉行的示威活動。

據《紐約時報》報導稱，數千名民眾於11日在紐約市（New York City）和平遊行，並在曼哈頓市區第5大道（Fifth Avenue）的川普大樓（Trump Tower）前停下，示威者封鎖交通並高喊口號：「嘿、嘿，吼、吼，唐納川普必須下台！（Hey, hey, ho, ho, Donald Trump has got to go!）」

對此，明尼蘇達州官員形容古德遭槍擊1事「毫無正當性」，因為根據在場民眾拍攝的影片顯示，ICE探員開槍時，她的車輛正打算駛離現場，而非要駕車衝撞對方。然而，諾姆與其他美國官員卻堅稱，該名探員是基於自我防衛而開槍。

報導補充，諾姆11日稍晚接受《CNN》節目採訪時宣稱，有影像顯示古德在7日清晨稍早於不同地點抗議ICE探員，但她未說明這些影像是否或何時會對外公開。死者母親甘格（Donna Ganger）日前則透露，女兒從未參與任何抗議ICE執法人員的活動。

此外，明尼蘇達州當局於9日表示，他們已就該事件啟動獨立的刑事調查，因為部分州級執法官員指出，聯邦調查局（FBI）拒絕配合州政府調查。川普的另1個政治盟友、白宮邊境安全事務主管霍曼（Tom Homan）對此也在《福斯新聞》節目中表示，他希望讓調查自然進行，但也直言自己「確實相信該名探員當下認為自己的生命受到威脅，才會採取那樣的行動。」

