白今拚黨團版付委 軍方憂須打掉重練

藍白表態自提「國防特別預算條例」草案，據悉，民眾黨團今（30）日在立法院會將力拚黨團草案付委審查，並持續封殺行政院版本。國防部戰略規畫司長、中將黃文啓昨強調，若在野版本僅列主要武器裝備，將無法吻合「整體獲得規畫書」，若預算額度差異超過新台幣10億元，恐需重新審查，甚至整個軍購建案程序都必須重來。

黃文啓說，建案作業流程中的文件經過嚴格審視，前期作業時間長，其中，主要建案文件稱為「整體獲得規畫書」，預算書表則依據「整體獲得規畫書」的「期程工項」排列特定武器系統各年度進度與所需預算，若預算編列未按「整體獲得規畫書」進行，將與事實完全脫節。

他指出，若在野黨團自提的特別條例僅列主要武器裝備、把其餘項目刪減，將與「整體獲得規畫書」無法吻合，而國防部特別預算的預算書表已完成行政院審議，待條例通過後即須送出，倘若此時更改預算項目，必須先徹底修改預算書表，並重新走核定程序。

黃文啓補充，建案作業規定預算額度差異超過10億元以上，就得重新審查，且若是其中「系統分析」異動，相關建案程序也需重走，相當費時，在野黨若要提出版本或修改項目，建議依國防部建案作業規定，使用各項目已完成工項的文件去調整，否則已經行政院核定的文件恐需「打掉重練」。

藍委牛煦庭表示，國民黨的黨團版還在黨內凝聚共識中，將會推出最適當、也最能被人民接受的版本；他說，提案本來就是立委權利和職責，國民黨會認真負責做好份內工作。