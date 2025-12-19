白俄稱部署俄「榛果樹」 可攜核彈頭超高音速中程飛彈

白俄羅斯總統盧卡申科在年度演講中表示，俄羅斯最新型、可攜帶核彈頭的超高音速中程彈道飛彈「榛果樹」已經抵達，與俄羅斯的軍事合作，主要是確保戰略防禦。

白俄羅斯總統盧卡申科表示，「白俄羅斯與俄羅斯正在實施系列戰略威懾，若衝突升級，部署在俄羅斯西部的數萬名武裝部隊，將立刻成為第2梯隊、加入戰鬥。第1批榛果樹已運抵我國，並將進入戰鬥值班。」

同一天在俄羅斯，參謀總長格拉西莫夫，在一場向外國駐俄武官簡報會上警告，若美國恢復核試，將採取「適當反制」。

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫表示，「我們了解美國可能恢復核試的立場，我們嚴格遵守全面禁止核試驗條約的義務，然而，若美國方面恢復這些試驗，我方將採取適當的反制措施。」

格拉西莫夫另外還表示，今（2025）年已經組建榛果樹中程飛彈旅，以強化對NATO東翼與歐洲的戰略威懾。

俄羅斯總統蒲亭曾誇讚，榛果樹中程飛彈速度達10馬赫，不可攔截，去（2024）年11月就用來擊中過烏克蘭目標，等同核武破壞力。根據俄羅斯媒體，它僅需11分鐘打擊波蘭空軍基地，17分鐘抵北約總部。

