白俄總統首訪緬甸 政變後第2位到訪領導人

記者施欣妤／綜合報導

白俄羅斯總統魯卡申柯27日晚間抵達緬甸訪問，成為緬甸2021年2月推翻翁山蘇姬領導的民選政府以來，第2位訪問該國的外國領袖。外界分析，此舉是在緬甸軍政府將於12月舉行選舉之前，向該國表達政治支持。

「半島電視臺」報導，魯卡申柯27日晚間抵達緬甸首都奈比多的軍用機場，獲隆重軍禮及文化表演迎接；28日則與軍政府領導人敏昂萊等官員會面，同意加強軍事技術與貿易合作。緬甸媒體指出，這是兩國建交26年以來，首位造訪緬甸的白俄元首；魯卡申柯成為繼2022年柬埔寨前總理洪森之後，第2位訪問緬甸的外國領袖。

由於緬甸軍政府準備在12月底舉行全國大選，希望藉本次選舉增加執政正當性，卻普遍被國內外批評為「假選舉」，而魯卡申柯此行被認為是為緬甸軍政府選舉「背書」。

白俄羅斯被視為威權政體，魯卡申柯是1994年總統制建立以來，該國首位、也是唯一一位總統。

敏昂萊（左）高規格接待魯卡申柯。 （達志影像／美聯社）