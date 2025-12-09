白俄羅斯空飄氣球危及國安 立陶宛宣布進入緊急狀態

立陶宛政府今天(9日)宣布全國進入緊急狀態。當局表示，白俄羅斯允許走私犯利用氣球將私菸運入立陶宛境內，首都維爾紐斯國際機場(Vilnius Airport)因此多次暫停起降，已對公共安全造成威脅。

路透社報導，立陶宛內政部長康德拉托維奇(Vladislav Kondratovic)在一場線上直播政府會議中指出，「宣布進入緊急狀態，不僅是出於對民航中斷的考量，也是基於國家安全利益。」緊急狀態將給予軍方更大的行動自由，可以和警方協調或獨立行動。

廣告 廣告

維爾紐斯機場位於立陶宛東南部，距離白俄邊境僅約30公里。

白俄政府對私菸氣球事件加以否認，並反過來指控立陶宛對其進行「投放極端主義資料」等挑釁行動；立國稱此為不實指控。

2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵戰爭，當時白俄曾允許俄軍借其領土入侵烏克蘭，並在戰爭爆發後開放俄羅斯部署軍事設施和核武。

歐盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)本月初表示，歐盟邊境的局勢正在「惡化」，並稱白俄藉由私菸氣球發動「混合攻擊」，是不可接受的行為。

立陶宛過去曾於2021年為因應非法移民湧入，在與白俄接壤的邊境地區實施緊急狀態；隔年，烏克蘭戰爭爆發後，立陶宛擔心自己成為被侵略的下一個目標，一度限制言論自由來遏制俄國的宣傳戰。(編輯：許嘉芫)