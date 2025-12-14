白俄羅斯釋放政治犯 歐盟：持續努力解救更多人

（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）針對白俄羅斯當局釋放反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）、2022年諾貝爾和平獎共同獲獎者畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）及其他121名政治犯，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示歡迎。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上表示：「這一進展強化我們的決心—繼續為所有仍被關押的白俄羅斯政治犯奮鬥，他們因勇於對當權者說出真相而入獄。」

她強調：「白俄羅斯的人權與正義之戰必須繼續，直到白俄羅斯人民的民主訴求得以實現。」（編譯：嚴思祺）1141214