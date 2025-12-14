白俄羅斯釋放123名政治犯 諾獎得主重獲自由

在美國斡旋下，白俄羅斯釋放123名政治犯，以換取美國取消對白俄羅斯的經濟制裁，這被視為白俄羅斯與西方和解的重要里程碑。美國特使科爾表示，美國與白俄仍在持續商談，目標是實現關係正常化。

白俄羅斯諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，服刑4年半後，於13日自白俄羅斯監獄獲釋，並抵達立陶宛首都維爾紐斯。他開心表示，獲釋代表可以見到家人、朋友，也能繼續捍衛人權。

白俄羅斯反對派領袖科列斯尼科娃搭乘大巴，與另外113人一同獲釋，並抵達烏克蘭境內。她下車後，與流亡的白俄反對派人士激動擁抱。

川普特使會晤盧卡申科 美取消碳酸鉀出口禁令

美國總統川普的特使科爾，於12、13日連續兩天會晤盧卡申科後，宣布取消肥料主要原料「碳酸鉀」出口至白俄羅斯的禁令，盧卡申科隨即釋放123名政治犯。

科爾表示，美國將取消碳酸鉀的出口禁令，在兩國關係正常化的過程中，未來還會解除更多制裁。他也指出，盧卡申科承諾遏止「空飄氣球」自白俄羅斯施放至立陶宛。

近幾個月來，維爾紐斯機場因這些用於走私香菸的空飄氣球，已關閉十餘次。

白俄拚與西方和解 盧卡申科承諾遏止空飄氣球

盧卡申科鐵腕統治白俄羅斯三十餘年，因違反人權及協助俄羅斯入侵烏克蘭等原因，持續遭西方國家制裁，歐盟亦不承認盧卡申科為白俄羅斯總統。自2024年7月起，白俄羅斯已釋放430多名政治犯，以促進與西方和解。

