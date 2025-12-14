白俄與美會談後釋123囚 含2022年諾貝爾和平獎得主
東歐的獨裁政權魯卡申科政府，繼9月的釋囚行動之後，13日又釋放了123名囚犯，其中多數都是反對陣營的領導人，包括了有2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基、2020年街頭示威主要領導人柯列斯尼可娃、2020年反對派總統候選人巴巴里科，以及被控間諜罪名入獄的烏克蘭人士。柯列斯尼可娃在內的114人，獲釋後被送往烏克蘭；其餘的按其意願分別被送往波蘭或立陶宛。
白俄羅斯反對陣營領袖柯列斯尼可娃說：「當然首先最令人感到無比幸福的是，能夠看著自己關心之人的眼睛、擁抱他們，感受到我們現在都自由了。」
這是美國總統川普的特使柯爾，與魯卡申科會談了兩天之後得到的結果，交換的條件是美國解除對白俄羅斯鉀鹽的出口禁令。鉀鹽是肥料的重要成分，也是白俄羅斯重要的出口商品。柯爾指出未來隨著兩國關係的正常化，還會解除更多制裁。
美國總統川普特使柯爾表示，「我想魯卡申科總統應該值得最多的讚揚，我認為他在採取行動，他想要與美國及西方有較為正常的關係。」
魯卡申科是俄羅斯總統蒲亭的親密盟友，鐵腕統治白俄羅斯30多年，因打壓人權以及2022年允許俄軍經由其領土入侵烏克蘭，而遭歐美國家施以制裁。
英國前駐白俄羅斯大使、大衛斯指出，川普上台之後提倡「美國優先」，國務院新公布的國家安全戰略報告，"人權"這個字已經消失不見。解除對白俄羅斯的制裁，有助於降低美國農業的成本，進而降低物價；同時也有助於緩解俄羅斯給白俄羅斯提供的經濟補貼。
