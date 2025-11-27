白俄走私氣球持續威脅飛安 立陶宛促歐盟擴大制裁

（中央社記者游堯茹維爾紐斯27日專電）立陶宛外交部長布德里斯昨天表示，立陶宛正推動歐盟向白俄羅斯實施新一輪制裁，目標涵蓋氮肥進口、航空業及其他經濟領域，以回應白俄近期多次以夾帶香菸的走私氣球侵犯立陶宛領空的行為。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，布德里斯（Kestutis Budrys）在國會會議上指出，目前歐盟雖禁止白俄註冊的航空器進入歐盟領空，但未在白俄註冊、由白俄國民持有的飛機仍可飛行。他表示，立陶宛希望擴大相關限制。

布德里斯也建議收緊從白俄羅斯進口氮肥、油菜籽油及食鹽等產品，同時禁止在白俄自由經濟區的投資，並限制歐盟企業向白俄公司提供法律、審計、資訊科技、人工智慧及旅遊等服務。

立陶宛10月發生多起白俄羅斯香菸走私氣球侵入領空事件，影響飛安，導致維爾紐斯（Vilnius）機場數度關閉。作為反制，立陶宛曾暫時關閉與白俄邊境兩處檢查站，希望迫使白俄政府正視問題。該措施原定持續至11月底，但立陶宛政府指情勢改善，提前於20日重啟通關。

白俄羅斯先前則以立陶宛單方面關閉邊境為由，禁止滯留在境內的上千輛立陶宛卡車返國。即使檢查站現在已重新開放，白俄當局仍未放行卡車，並要求兩國外交部展開協商。

維爾紐斯機場於23日與24日再度因氣球入侵而臨時關閉，顯示白俄氣球威脅仍持續影響空中交通運作，使立陶宛政府十分頭痛。總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）已表示，立陶宛不排除再次關閉與白俄的邊境。

此外，拉脫維亞近日也在境內截獲多顆自白俄飄入的走私氣球，每顆氣球平均夾帶約6萬支非法香菸。

立陶宛政府將氣球入侵視為白俄發動的混合攻擊。布德里斯強調，歐盟有必要在制裁機制中新增明確標準，把混合威脅及相關行動納入制裁依據。（編輯：張芷瑄）1141127