白俄走私氣球頻擾領空危及國安 立陶宛宣布進入「緊急狀態」

立陶宛政府在當地時間今（9）日宣布全國進入「緊急狀態」，原因為來自俄羅斯盟友白俄羅斯的「走私氣球」近幾週以來多次侵犯立國領空，構成嚴重安全威脅。

立陶宛國家邊境局發布的未註明日期照片顯示，一名官員在檢查將香菸走私運入立國的氣球。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，這個同時也是北約成員國的波羅的海國家在聲明中強調，宣布緊急狀態是基於「國家安全利益」以及這些氣球對人命、財產與環境造成的「危險性」。官方指出，這些來自白俄羅斯的氣球攜帶了「違禁品」，部分人士認為這是一種「混合戰爭」的形式。

立陶宛與白俄羅斯之間的緊張關係持續升溫。過去數週以來，來自白俄的氣象氣球迫使立國的主要機場多次關閉，導致數千名旅客滯留。

儘管這些氣球被用於走私香菸進入立陶宛，但立國當局認為，氣球的數量和飛行軌跡顯示這是白俄精心策劃的蓄意破壞行動。

這項宣布是在立陶宛內閣會議之後做出的。內政部長孔德拉托維丘斯（Vladislavas Kondratovičius）在會上指出，「宣布緊急狀態是因為民航受到干擾，以及國家安全的考量。各機構間需要更緊密的協調」。他並補充說明，緊急措施將採取針對性的實施方式。

立陶宛是烏克蘭的堅定支持者，在烏克蘭對抗俄軍的戰爭中提供強力後援。俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭。

整個歐洲目前處於高度警戒狀態。今年9月，無人機入侵北約領空的規模達到前所未有的程度，而俄羅斯對烏克蘭的入侵也將邁入第4年。

