白俄釋放諾貝爾和平獎得主等123名囚犯 換美放鬆制裁

記者施欣妤／綜合報導

美國特使與白俄羅斯進行為期2天談判後，白俄13日釋放123名囚犯，包含2022年諾貝爾和平獎獲獎者畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）等人，為兩國展開談判以來最大規模釋囚；美方則同意解除對白俄鉀肥制裁措施。外界分析，此舉擬有助白俄改善與西方關係。

美國總統川普政府近期與白俄總統魯卡申柯政權展開談判，美方同意解除對「白俄羅斯鉀肥公司」（Belaruskali）相關制裁後，白俄宣布迄今最大規模一次釋囚行動。包含現年63歲的人權運動人士，也是2022年諾貝爾和平獎共同獲獎人的畢亞利亞茨基、白俄重要反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava）、2020年投入總統大選對抗現任總統魯卡申柯的巴巴利卡（Viktar Babaryka）等123人獲釋，受到全球關注。

廣告 廣告

美國特使科爾13日在明斯克表示，此舉目標是讓美國與白俄關係正常化，並透露，未來「還可能解除更多制裁措施」。英國《衛報》引述美官員指出，華府希望藉由與明斯克當局逐步改善關係，降低俄羅斯對魯卡申柯政權的影響力，削弱俄總統蒲亭盟友勢力。該國長期被視為蒲亭的親密盟友。

白俄為全球鉀肥主要生產國，美方解除制裁將有助其經濟成長與出口。白俄2020年爭議性選舉後，加上人權紀錄惡劣與鎮壓國內示威抗議等因素，遭到歐美等西方國家制裁；2022年烏俄戰爭爆發後，白俄允許俄羅斯利用其領土侵烏，導致明斯克當局進一步遭國際孤立。

根據美方指出，從白俄獲釋的123人中包含1名美國公民與5名烏克蘭人等，其中9人離開白俄前往立陶宛，另外114人被送到烏克蘭。獲釋中最著名的畢亞利亞茨基，他2021年因反魯卡申柯而被捕入獄後，2022年拘押期間獲諾貝爾和平獎；他獲釋後向記者表示，被關押1613天後被釋放，就像「從冰冷的水中忽然回到溫暖的房間」，他仍需要適應，但強調「這場戰鬥會繼續下去」，表示目前仍有約1000名白俄政治犯身陷囹圄。另名獲釋的反對派領袖柯列斯尼可娃，也同樣呼籲白俄釋放所有政治犯。

2022年諾貝爾和平獎的共同獲獎者畢亞利亞茨基，13日被白俄羅斯釋放。（達志影像／美聯社）