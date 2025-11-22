白俄：特赦31名烏克蘭囚犯
白俄羅斯通訊社(Belta)今天(22日)報導，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)赦免了31名在白俄境內因犯罪被定罪的烏克蘭公民。
該通訊社引述魯卡申柯發言人艾斯蒙特(Natalia Eismont )報導，這項特赦是應烏克蘭要求，根據總統盧卡申科與美國總統川普所達成的協議所進行。
她說：「現在，就在此刻，他們正在被移交給烏克蘭當局。」（編輯：鍾錦隆）
