白修法癱瘓憲法法庭？網瘋傳「114514」玩壞日系迷因：好時代來了

政治中心／綜合報導

日本成人影片《仲夏夜之淫夢》。（圖／翻攝自X平台）

藍白2黨於2024年底強修《憲法訴訟法》，導致憲法法庭在2025年幾近空轉。網友結合年份與日本迷因「114514」，嘲諷憲法法庭「114，無一釋」。直至12月19日，大法官做出年度首號判決宣告修法違憲，網友隨即改哏為「114，有一釋」，以諧音哏見證憲政時刻引發社群熱議。

隨著2025年步入尾聲，回顧年度重大政治事件，國民黨與民眾黨立委於前一年底憑藉人數優勢，三讀通過備受爭議的《憲法訴訟法》修正案，大幅提高憲法法庭評議人數門檻。此舉導致台灣憲法法庭在2025年幾乎陷入停擺，首度出現長達近一年無判決的罕見僵局。

面對憲政僵局，網路社群展現出獨特的幽默感。由於2025年為民國114年，加上憲法法庭遲遲未有釋憲動作，自12月16日起，社群平台「Threads」上開始瘋傳結合日本知名網路迷因「114514」的諧音哏，將當年局勢戲稱為「114，無一釋」。該迷因源自日本成人影片《仲夏夜之淫夢》台詞諧音，在台日網友間廣為流傳。貼文一出迅速引爆萬人朝聖，網友紛紛以此嘲諷藍白立委「原來是中共同路人，更是淫夢同路人」、「孫文佈局百年就為了這個哏」，甚至戲稱癱瘓法庭是為了完成迷因的「神操作」。

台灣憲法法庭19日做出「114年憲判字第1號」判決，被不少台灣網友以「114，有一釋」來形容。（圖／擷取自「中共プロパガンダ・テキストジェネレーター」）

就在「114，無一釋」話題發酵之際，憲法法庭現任5位大法官於12月19日展開自救，正式做出「114年憲判字第1號」判決。判決主文指出，《憲法訴訟法》修正案立法程序存有重大明顯瑕疵，且違反權力分立原則，宣告該修法內容牴觸憲法，即日起失效。

隨著這份關鍵判決出爐，原本的嘲諷迷因瞬間轉向。網友發揮創意，指出114年終於迎來第1號判決，可改稱為「114，有一釋」，因為若以台語發音「有（ū）」，整句話讀音恰巧與原迷因「114514」完美契合。這場由政治攻防引發的憲政危機，最終在網友「好時代來臨力」、「大法官懂玩」的諧音笑談中，畫下極具戲劇性的句點。

