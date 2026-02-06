白先勇曹瑞原談影視改編 角色選對成功一半

（中央社記者邱祖胤台北6日電）知名作家白先勇與導演曹瑞原攜手合作多部文學作品改編，白先勇今天提到，選角最重要，角色選對了，作品就成功一半，他更提到最滿意的角色是「金大班的最後一夜」的姚煒，以及「玉卿嫂」中的楊惠珊。

白先勇與曹瑞原今天出席台北國際書展「白先勇的戲夢人生─小說影劇改編故事」座談會。白先勇認為電視劇「孽子」的選角非常成功，范植偉演出的「阿青」跟書中的角色非常像，其他演員如馬志翔、張孝全、楊祐寧，後來在演藝路上也很成功。他問曹瑞原「這些人你是怎麼選的？」

曹瑞原表示，他幾乎全台高中都跑遍了，到開拍前也都還沒辦法選定，此外當時台灣男演員大半都不想演同志的戲，怕因此被定型，所幸後來合適的演員一一浮現。

曹瑞原反問白先勇，過去所有的影視改編作品，哪個角色選得最好，白先勇除了列舉姚煒、楊惠珊之外，對電視劇「孤戀花」中的袁詠儀、李心潔、蕭淑慎都非常讚賞；曹瑞原又追問「哪一部改編得最好，我看著你」，白先勇回答「很難講」。

兩人歷經多次的合作，曹瑞原特別佩服白先勇的嚴謹、寬厚與體力好，曹瑞原以「孽子」舞台劇為例表示，白老師對每一場戲的要求幾近完美，但每次一有「小凸槌」，他反而最會安慰人，曹瑞原說，「有些閃失是零容忍的，白老師做到那樣，要有很大的氣度」，而且白先勇能做到散戲之後一切放下，非常不容易。

白先勇特別提到「孽子」連續劇要在公視播，很多家庭都看得到，而且關乎同志的形象，影響很大，播出前他特別跟曹瑞原說，「如果拍失敗了，我們一起跳海吧」，曹瑞原則打趣說，「這樣一個大文豪，怎麼會說出這麼八點檔的台詞」。

拍連續劇時，有時一集拍到半夜才結束，劇組正打算收工，白先勇卻拿出劇本對大家說「我們來看下一集吧」，嚇壞大家，曹瑞原說「老師的體力也太好了」。（編輯：李亨山）1150206