白內障不只老人有！眼科醫揭「4種眼外傷」恐失明：年輕人常中招

眼睛是靈魂之窗，罹患白內障並非老人專利，對此，眼科醫師示警，「4種眼外傷」也很可能引發白內障，尤其年輕人正是高風險族群。

白內障是一種非常常見的眼科疾病，尤其在50歲後發生機率明顯上升。（示意圖／翻攝自pixabay）

眼科醫師粘靖旻在臉書粉專表示，白內障是一種非常常見的眼科疾病，尤其在50歲後發生機率明顯上升，包括視力變得模糊、畏光、看東西像「起霧」，且晚上對光線特別明顯，若有出現這些狀況別以為「只是老花」，很可能是白內障的徵兆。

許多人認為白內障只會發生在年長者身上，不過粘靖旻指出，眼睛受到外傷也可能引發「外傷性白內障」，而這種傷害不分年齡，連年輕人都可能中招。粘靖旻醫師列出4種最容易被忽略的眼外傷白內障成因。

●「鈍挫傷」造成的水晶體囊袋破裂：

眼球遭受鈍器撞擊時，就像被重拳打中一樣，會產生強大的衝擊波傳遞到眼球內部，這種力量會導致水晶體的前囊或後囊破裂，讓原本密封的水晶體暴露在房水中。常見的原因包括球類運動撞擊、拳頭打鬥、交通事故等。最可怕的是，有些鈍挫傷造成的白內障可能在受傷後數天甚至數週才出現症狀，讓人防不勝防 。

●「穿透性外傷」的直接破壞：當尖銳物體如鐵絲、玻璃碎片、金屬碎屑穿透眼球時，就像利刃直接切割水晶體一樣，這種直接的機械性損傷會立即造成水晶體囊袋撕裂，讓水晶體纖維散亂分佈，瞬間形成明顯的白內障。工地意外、居家修繕、園藝工作都是高危險情境。

●「化學性灼傷」的蛋白質變性：強酸、強鹼或其他化學物質濺入眼睛時，就像把水晶體放進化學反應爐一樣，這些化學物質會改變眼內環境的酸鹼值，破壞水晶體蛋白質的正常結構，導致蛋白質變性凝固形成白內障。清潔劑、漂白水、工業溶劑都是常見的元兇！化學性白內障的特點是進展快速，可能在接觸後幾小時內就出現明顯混濁。

●「電擊傷」引起的代謝異常：電流通過眼部時會產生高溫，就像微波爐加熱食物一樣，瞬間破壞水晶體的蛋白質結構！電擊不只會造成直接的熱傷害，還會干擾眼部組織的正常代謝，影響水晶體維持透明所需的生化反應。觸電意外、雷擊、電焊作業都可能造成這種傷害！電擊性白內障通常會在傷後立即出現，特徵是呈現特殊的星狀或輻射狀混濁模式

粘靖旻指出，外傷性白內障的最大特點就是「完全可以預防」，只要工作時配戴安全護目鏡、運動時使用防護裝備、處理化學物質時做好防護措施，這些簡單的預防動作就能避免一輩子的視力遺憾。一旦發生眼外傷，立即就醫是關鍵，早期治療往往能最大程度保存視力功能。

