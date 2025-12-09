白內障年輕化！3大關鍵危害視力示警
白內障不再是長者專利！澄清眼科總院長吳孟憲醫師指出，近十年來年輕型白內障病例明顯增加，「比過去至少多了 4～5 倍」，許多三、四十歲族群甚至更年輕患者，都因視力模糊而驚覺罹患白內障。
吳孟憲醫師表示，白內障提前報到與生活中常見的三大因素高度相關。
一、高度近視：白內障提早上門的最大主因
傳統白內障多發生於 65～70 歲，但台灣高度近視比例居高不下。現代約 45 歲的族群（民國 60～70 年次）普遍有 600～700 度的近視，使他們在四、五十歲就可能出現白內障。
更令人擔心的是，Z 世代與國小生近視度數動輒 400～600 度，未來在 40 歲前出現白內障的風險大幅提升。
案例分享：35 歲老師度數暴衝竟是白內障
一名 35 歲老師短時間內近視從 1200 增加到 1800 度，多次重配眼鏡仍視線模糊、開車困難。就醫檢查後才發現是早發性白內障所致。
吳孟憲醫師提醒：「若 40 歲左右近視突然增加，最常見原因不是近視變深，而可能是白內障，一定要就醫檢查。」
資料來源：澄清眼科提供
二、用眼習慣與環境：日常行為悄悄加速眼睛老化
現代人長時間使用 3C，加上紫外線與不良用眼習慣，讓水晶體更容易提前混濁。
● 紫外線傷害： 眼睛也會「曬老」。紫外線可穿透角膜傷害水晶體，建議外出一定要戴具 UV 防護的太陽眼鏡。
● 藍光與強光暴露： 長時間盯著螢幕或在強光下未做好防護，都可能加速眼部老化。
● 黑暗中滑手機： 瞳孔放大、光線直接刺激眼睛，增加負擔。
吳孟憲醫師指出，這些日常習慣若長期累積，都可能讓白內障提前10 年出現。
三、內科疾病與藥物：糖尿病患者風險最高
高血糖會影響水晶體代謝，使蛋白質提早變性、混濁，因此糖尿病患者比一般人更早出現白內障。
研究發現：
● 糖尿病患者罹患白內障的機率是一般人的 5 倍
● 平均發病年齡比一般人早 10～15 年
吳孟憲醫師提醒，若血糖控制不佳，視力惡化可能在不知不覺中發生。
醫師呼籲：視力模糊、不斷換眼鏡時要特別小心
若有以下症狀，建議盡速安排至眼科檢查：
● 視力模糊、對光線敏感
● 換眼鏡仍覺得看不清楚
● 近視度數短期快速增加
吳孟憲醫師建議：「若有高度近視或慢性疾病的民眾，年滿40歲最好選擇專業醫療團隊，每年定期做一次完整的視力健檢，越早發現，治療效果越好。」
澄清眼科專業團隊 以個人化精準規劃守護視力健康
澄清眼科自1997年成立以來，長期致力於白內障與老花治療的臨床研究與技術發展。由總院長吳孟憲醫師領軍的專業團隊，引進德國高階白內障科技，提供完善的檢查設備與個別化評估流程，更是德國原廠認證的蔡司高階白內障設備認證中心。 患者的信任，是我們最驕傲、也是最珍惜的資產。
此訊息由澄清眼科提供
