Yahoo特別企劃

白內障年輕化！3大關鍵危害視力示警

Yahoo特別企劃

白內障不再是長者專利！澄清眼科總院長吳孟憲醫師指出，近十年來年輕型白內障病例明顯增加，「比過去至少多了 4～5 倍」，許多三、四十歲族群甚至更年輕患者，都因視力模糊而驚覺罹患白內障。

吳孟憲醫師表示，白內障提前報到與生活中常見的三大因素高度相關。

一、高度近視：白內障提早上門的最大主因

傳統白內障多發生於 65～70 歲，但台灣高度近視比例居高不下。現代約 45 歲的族群（民國 60～70 年次）普遍有 600～700 度的近視，使他們在四、五十歲就可能出現白內障。

廣告

更令人擔心的是，Z 世代與國小生近視度數動輒 400～600 度，未來在 40 歲前出現白內障的風險大幅提升。

案例分享：35 歲老師度數暴衝竟是白內障

一名 35 歲老師短時間內近視從 1200 增加到 1800 度，多次重配眼鏡仍視線模糊、開車困難。就醫檢查後才發現是早發性白內障所致。

吳孟憲醫師提醒：「若 40 歲左右近視突然增加，最常見原因不是近視變深，而可能是白內障，一定要就醫檢查。」

醫師提醒若過了40歲近視突然增加有可能為白內障前兆．資料來源：澄清眼科提供
醫師提醒若過了40歲近視突然增加有可能為白內障前兆．資料來源：澄清眼科提供

資料來源：澄清眼科提供

二、用眼習慣與環境：日常行為悄悄加速眼睛老化

現代人長時間使用 3C，加上紫外線與不良用眼習慣，讓水晶體更容易提前混濁。

紫外線傷害： 眼睛也會「曬老」。紫外線可穿透角膜傷害水晶體，建議外出一定要戴具 UV 防護的太陽眼鏡。

藍光與強光暴露： 長時間盯著螢幕或在強光下未做好防護，都可能加速眼部老化。

黑暗中滑手機： 瞳孔放大、光線直接刺激眼睛，增加負擔。

吳孟憲醫師指出，這些日常習慣若長期累積，都可能讓白內障提前10 年出現。

三、內科疾病與藥物：糖尿病患者風險最高

高血糖會影響水晶體代謝，使蛋白質提早變性、混濁，因此糖尿病患者比一般人更早出現白內障。

研究發現：

● 糖尿病患者罹患白內障的機率是一般人的 5 倍

● 平均發病年齡比一般人早 10～15 年

吳孟憲醫師提醒，若血糖控制不佳，視力惡化可能在不知不覺中發生。

醫師呼籲：視力模糊、不斷換眼鏡時要特別小心

若有以下症狀，建議盡速安排至眼科檢查：

● 視力模糊、對光線敏感

● 換眼鏡仍覺得看不清楚

● 近視度數短期快速增加

吳孟憲醫師建議：「若有高度近視或慢性疾病的民眾，年滿40歲最好選擇專業醫療團隊，每年定期做一次完整的視力健檢，越早發現，治療效果越好。」

澄清眼科專業團隊 以個人化精準規劃守護視力健康

澄清眼科自1997年成立以來，長期致力於白內障與老花治療的臨床研究與技術發展。由總院長吳孟憲醫師領軍的專業團隊，引進德國高階白內障科技，提供完善的檢查設備與個別化評估流程，更是德國原廠認證的蔡司高階白內障設備認證中心。 患者的信任，是我們最驕傲、也是最珍惜的資產。

此訊息由澄清眼科提供

其他人也在看

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前26
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失　只靠「1治療」創奇蹟

一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前42
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」　劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。

姊妹淘 ・ 3 天前17
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了

「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了

十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前14
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表

30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表

不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前6
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：致死率90倍

懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：致死率90倍

近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光

57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光

57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也

女人我最大 ・ 1 小時前發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜

隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜

隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需

健康2.0 ・ 1 小時前發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12　肺癌風險飆4倍

「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12　肺癌風險飆4倍

維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前1
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心

睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心

低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。

鏡報 ・ 1 天前發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」　醫：易有壓力、情緒化不適合

38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」　醫：易有壓力、情緒化不適合

高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。

中天新聞網 ・ 18 小時前發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財　命理師示警2地方別去

12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財　命理師示警2地方別去

本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 3 天前1
睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害

睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害

睡眠不足會導致心臟問題！腎臟科醫師江守山表示，優質睡眠可以保護心臟，但若是慢性失眠，就會增加心臟病發作、中風等風險。不過研究指出，30分鐘的高強度運動可以顯著抵銷這些負面影響，然而失眠患者仍需要找到改善睡眠運動的方法，像是改善飲食、睡前至少1小時關閉所有電子設備等。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前發起對話
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！　名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍

立威廉爆罹甲狀腺癌二期！　名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍

男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前發起對話
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」　醫：3習慣是頭號殺手

他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」　醫：3習慣是頭號殺手

癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前48
美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA　CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生

美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA　CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】原本只是單純的登山健行，沒想到會歷經一場生死交關的「生命接力賽」！一名美籍旅客Atom，日前到台北象山登山健行，結果途中突發心肌梗塞倒地，心跳停止（OHCA）。 還好有路過熱心民眾即刻 CPR、施以AED 電擊；隨後趕到的救護人員迅速接手，送至臺北醫學大學附設醫院。到院後先由急診醫學科醫師蔡鴻維率先收治，北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖接力啟動心導管與葉克膜團隊，把病人從心因性休克中成功救回。 及時葉克膜搭配心導管手術 從死神手中搶回心梗OHCA患者 楊宗霖醫師回憶，Atom到院時已陷入嚴重的心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。當時北醫的醫療團隊立刻啟動葉克膜，讓病人衰竭的心肺得以休養，同時緊急以心導管手術，順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房中，運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險。所幸歷經兩周治療，病人最終恢復意識，手腳能自主活動，沒有留下神經學後遺症，順利康復出院。 從救援到醫療零斷點接力 分秒必爭救回瀕死登山客 急診重症醫學部主任趙君傑指出，這是一場由「民眾、消防、救護到醫療」缺一不可的接力救援。第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科蔡鴻維醫

健康醫療網 ・ 21 小時前發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險

你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險

豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需

健康2.0 ・ 1 天前1
男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光　腦中夾出「10公分活蟲」

男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光　腦中夾出「10公分活蟲」

《廣州日報》報導，阿勇回憶，21年前某晚，他在睡夢中突然四肢抽搐、牙關緊咬、眼球上翻並失去意識。當地醫院診斷為肉芽腫炎，因手術風險大，他遂改為保守治療。此後多年，他需依賴抗癲癇藥物控制症狀，但仍不時發作，甚至不敢獨自出門，長期承受巨大心理壓力，形容自己「腦...

CTWANT ・ 1 天前2
不敢吃西藥降血脂？「這些中藥」有效 依體質標本兼治

不敢吃西藥降血脂？「這些中藥」有效 依體質標本兼治

長期膽固醇過高容易增加罹患心血管疾病的風險，西醫大多會以降血脂藥加以控制，但有部分患者可能產生副作用，中醫師指出，其實中藥也有可以降血脂的藥方，副作用小於西藥，可以成為治療的另一種選擇。 每4名

健康2.0 ・ 1 天前1
綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單

綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。 相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？營養師：補營養選黃豆芽 想清爽又快選

健康醫療網 ・ 1 天前1